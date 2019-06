Manzanares, 50 años después

En las grandes ferias aún reinaban los colosos de la Edad de Platino. Pero 1969 iba a pasar a la historia del toreo como el año de la ‘guerrilla’ que condujo a El Cordobés y Palomo Linares a las plazas del tercer circuito . Se trataba de plantar cara a la todopoderosa clase empresarial de la época. Se estaba acabando un tiempo y estaba a punto de comenzar otro que, dando la razón a Ortega, no se iba a escapar del crispado ambiente sociopolítico que precedió al cambio de régimen. Se marchitaba la década prodigiosa, sí, pero los grandes aún iban a proyectar a sus epígonos... Josemari era un aprendiz de torero que había bebido el oficio en el regazo paterno . Pepe Manzanares, su progenitor, se había currado en la profesión como banderillero de ámbito local pero era, sobre todo, un bohemio y un didáctico del toreo. Y El Chocho –así le llamaban en el ambientillo taurino de Alicante- supo transmitir a su hijo un concepto casi utópico que su hijo llegaría a materializar en las grandes tardes.

Fue Palomo Linares, precisamente, el que le regaló el traje blanco y plata –el primero de su vida- que se puso en su debut, el ya lejano 15 de junio de 1969. Le acompañaba un novillero venezolano llamado Nelson Villegas que acabaría afincándose en Córdoba, convertido en peón de festejos modestos. Aquel torerillo caraqueño ha pasado a la historia como compañero de José María Manzanares en esa tarde iniciática. Se lidiaron novillos de Francisco Sánchez y Sánchez y el debutante empleó una muleta y un capote de Paco Camino. El joven aspirante alicantino sorprendió desde el primer lance como un torero hecho. A los testigos de aquella efeméride les llamó la atención su desparpajo técnico, envuelto en una elegante estética natural que sólo era una premonición. La espada, eso sí, no estuvo a la altura de esas cualidades precoces. Pero el público obligó al neófito a dar tres vueltas al ruedo.

Entre esa primera vez y la última, en la plaza de la Maestranza, pasaron 37 años y casi una vida entera. El último día –fue el primero de mayo de 2006- lo sacaron a hombros por la Puerta del Príncipe. No había cortado las tres orejas modernamente preceptivas; ni siquiera había logrado dar un solo muletazo a los dos mulos de Alcurrucén que completaban aquella extraña corrida mixta organizada en el epílogo de la Feria de Abril. Había partido plaza el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. En medio, Manzanares y cerrando, el debut novilleril de Cayetano Rivera Ordóñez. Pero el viejo ‘Manzana’ rompió aquel día las cadenas como sólo saben hacerlo los grandes: después de dar muerte a su segundo toro pidió unas tijeras y se las entregó a su hijo Josemari que, entre lágrimas, cercenó la simbólica coleta. El círculo se había cerrado. El maestro había cumplido su misión y fueron los propios toreros -algo se cocía en el ambiente- los que le izaron a hombros. Lo hicieron pasando por encima de los mediocres que no querían descorrer el pesado cerrojo de una gloria que le fue negada tantas veces por mezquindades que no vienen al caso.