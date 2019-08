Observatorio Taurino: El Milagro de Huelva...

Las Colombinas inauguran el agosto taurino al Sur de Despeñaperros. El ajustado ciclo choquero –preciso en el metraje y la calidad de los carteles- ha mostrado su fortaleza a pesar de los problemas de trastienda que al público que se retrata en taquilla, ni le van ni le vienen. Y hay que hablar, precisamente, del mucho papel vendido que ha permitido que la plaza muestre un aspecto magnífico en las cuatro tardes de toros con una guinda indiscutible: la tarde que se anunciaba Pablo Aguado. El tirón del diestro sevillano es innegable y estuvo cerca, muy cerca de colgar el ansiado cartelito de ‘no hay billetes’ en el coso de la Vega Larga. Se comentaba que, más allá de la excepcionalidad de José Tomás, en La Merced no se veía y se mascaba este ambiente desde los tiempos del último Litri. Así no hay quién pueda hablar de crisis taurina. No hay mejor bálsamo.