Ojeda: La última leyenda

Este mismo lunes se cumplirá la efeméride. Francisco Manuel Ojeda González, Paco Ojeda en los carteles, suma su cuarenta aniversario de alternativa. La tomó en el Puerto de Santa María de mano de El Viti, que le cedió un toro de Núñez llamado ‘Rompeplaza’ en presencia de José Luis Galloso. Fue el 22 de julio de 1979. Ojeda había llegado a aquel doctorado veraniego como estrella novilleril pero, también, algo forzado por las circunstancias y los apoderados del momento. El inminente matador sanluqueño no se reconocía a sí mismo como torero. “Decían que así no se podía torear. Me emparejaron con Pepe Luis Vázquez sin demasiado sentido y hubo algunas cosas más que no iban conmigo. Era como enjaular a un animal de la selva. No me sentía libre, no podía hacer lo que yo quería y sentía. El estado anímico y moral siempre ha sido fundamental para mí. Necesitaba estar a gusto conmigo mismo para funcionar en plenitud. Me afectaban cosas, a lo mejor tontas, pero necesitaba que ciertos factores estuvieran en orden en torno a mí”, rememoraba el diestro sanluqueño en una larguísima e inolvidable entrevista concedida al autor de estas líneas con motivo de la concesión del I Premio Nacional de Tauromaquia.

Paco desapareció del mapa después de aquel lujoso doctorado portuense. Volvió a los paisajes sin horizontes, a misma tierra en la que había nacido, entre Sanlúcar y La Puebla del Río. “Yo nací en Quintanilla, en la Marisma, en una chocilla. Así me lo ha contado mi madre. Entonces no había lo que hay hoy: si va a ser niño o niña, ecografías... había que parir corriendo”. Retomó el diálogo con el agua salitrosa, el palmito, el regatón, los espartales y los lucios pero, sobre todo, con aquellas vacas palurdas de Alventus que le sirvieron para crear un singular lenguaje taurino. Paco no aprendió a torear, inventó su propia Tauromaquia en la soledad de aquellos predios.