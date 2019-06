Pablo Aguado no podrá reaparecer en Granada

No podrá ser. Pablo Aguado ha tenido que rendirse a la evidencia a pesar de sus deseos de estar listo para hacer el paseíllo este jueves de Corpus en la primera tarde de la feria de Granada. El torero no pudo viajar desde Madrid hasta Sevilla hasta ayer mismo (miércoles) para recibir una intensa y apresurada sesión de fisioterapia que ha sido clave para tomar la decisión definitiva.

“Siento comunicar que no podré estar mañana en Granada” anunció el propio Aguado a través de su perfil personal en la red social Twitter al anochecer de este miércoles. “Hemos hecho todo lo posible hasta última hora de la tarde pero no ha podido ser. Lo siento de corazón y os agradezco enormemente la comprensión y el interés mostrado”, sentenciaba el torero que aún no ha puesto nombre al escenario definitivo de su vuelta a los ruedos. Pablo Aguado tiene en el horizonte más cercano los compromisos consecutivos –viernes, sábado, domingo y lunes- de Alicante, Badajoz, León y la isla portuguesa de Angra do Heroísmo. Algo más alejado en el tiempo –el día 29- está contratado para torear en la feria de Algeciras.

Este indeseado parón profesional llega en el momento de mayor expectación en torno a la proyección del torero sevillano. Aguado, que cortó cuatro orejas en la plaza de la Maestranza, fue el triunfador absoluto del ciclo hispalense. Más allá de los trofeos logrados hay que resaltar el gran impacto de una actuación que sacudió los cimientos de la propia plaza y convirtió al joven diestro en figura en ciernes. Aguado volvería a dar esa dimensión en su primer compromiso isidril aunque el mal manejo del acero le privó de abrir la puerta grande. Aún tenía que cumplir un segundo contrato. Fue el pasado domingo, en la corrida de clausura del larguísimo serial madrileño. Pablo fue alcanzado por tercer toro de Santiago Domecq, que le alcanzó en el muslo a la hora de entrar a matar. Antes había vuelto a enamorar al público del Foro que había abarrotado la plaza de Las Ventas al reclamo exclusivo de su nombre.

Según el parte emitido por la propia enfermería del coso venteño, que calificó el percance como grave, el matador sevillano sufría “herida por asta de toro en el tercio superior, cara anterior del muslo derecho con dos trayectorias: una hacia arriba y hacia afuera de quince centímetros y otra hacia atrás de diez centímetros que lesionan músculos sartorio, recto anterior y crural”. El torero, que pasó por su propio pie a la enfermería, no pudo salir a estoquear el sexto como era su deseo y el de toda la plaza. Aguado necesitó ser intervenido bajo anestesia general antes de ser derivado a la clínica Fraternidad Muprespa Habana, en la que ha permanecido ingresado estos días.

Aguado será sustituido en Granada por el joven matador onubense David de Miranda, otra de las grandes revelaciones de la reciente feria de San Isidro, que completará un cartel en el que ya figuraban los nombres de otros matadores de la nueva hornada como José Garrido y Joaquín Galdós. Los toros reseñados para la ocasión pertenecen a la divisa de Núñez de Tarifa.