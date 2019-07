Parcheando, que es gerundio

La estrella del paladín limeño ha quedado eclipsada desde entonces. Un reciente comunicado ya ha advertido que no podrá cumplir ningún compromiso del mes de agosto pero la pregunta es más complicada de responder: ¿podrá estar listo para afrontar los numerosos contratos del mes de septiembre? Pues en esas estamos mientras el torero se trata en Nueva York de esta compleja dolencia que le arrebata toda la fuerza del brazo derecho. Los dos o tres farragosos partes que han trascendido hasta ahora no aclaran nada. Y es que ése es el problema: ¿Qué le pasa realmente a Roca Rey? Ahí está el trabajo de los galenos yanquis y la contrastada capacidad de recuperación del joven diestro. Todo está por ver...

Pero la forzada ausencia de Roca Rey sigue prestando jugosos argumentos.... Atrás quedaron las fías y porfías en torno a sus primeras incomparecencias. Las lenguas más afiladas del toreo quisieron ver una velada rebelión del paladín limeño en torno a su cotización, puesta en evidencia –por cierto- por las cuentas públicas de la plaza de Roquetas de Mar, de gestión municipal. Después ha habido más. El famoso audio que circuló por todos los móviles del planeta de los toros terminaba de dar carta de naturaleza a lo que era eso, una comidilla de barra en la que se fabulaba sobre una supuesta pelea de bar.

La única verdad es que el torero está tocado del ala y que sufrió un tremendo volteretón en una tarde de mayo. El castañazo, además, se sumaba a un larguísimo rosario de percances que siempre, siempre, dejan su poso con espoleta retardada. Pero la reflexión definitiva es otra: las inevitables sustituciones de Roca Rey han vuelto a poner en evidencia el escaso talento del empresariado, instalado en el cortoplacismo y el pan para hoy el hambre para mañana. El proceso se asemeja al de la fallida investidura de Pedro Sánchez, que ya no está tan encantado de haberse conocido. No sabes si reír o llorar. Ortega –el filósofo, no el torero de Borox- vuelve a tener razón: “para conocer la historia de España hay que conocer la historia de las corridas de toros”. La indigencia de la clase política que padecemos es paralela a la escasa altura de miras de las manos que mecen la cuna del toreo.

Los huecos que ha dejado Roca están siendo remendados con pasmosa mediocridad mientras las recentísimas faenas de Emilio de Justo o Paco Ureña ponen en evidencia esos manejos. Tampoco hay que olvidar otros nombres que darían lustre a los carteles como el del mismísimo Pablo Aguado al que evitan enfrentar con el propio Roca Rey haciendo buenos esos cordones sanitarios que ponen tan cachondos a los politicastros. Eso nos lleva a otros terrenos, como el increíble ostracismo en el que viven toreros como Juan Ortega. Su actuación de la corrida de la Paloma de 2018 en los Madriles sólo le sirvió para cumplir otro contrato más en un pueblo de Guadalajara. En 2019 –ausente de Sevilla- ya ha sumado una excursión a un ruedo menor de México, el doble pase en Madrid, otro bolo en un pueblo de Francia y.... de nuevo a jugárselo todo a una carta en el 15 de agosto de Las Ventas. Pues así está esto, mientras en El Puerto se juega con la afición amagando y no dando con unos carteles que también sirven de parche. Mal asunto.