Ponce ocupará el lugar de Roca Rey en San Miguel

Hay que recordar que Enrique Ponce fue el único torero de la clase alta del escalafón que no se vio anunciado en la pasada Feria de Sevilla. En cualquier caso, el valenciano no habría podido actuar en el coso del Baratillo a consecuencia de la gravísima lesión sufrida algunas semanas antes en el ciclo fallero. Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés, lamentó de una forma especial la ausencia del veterano maestro en la presentación de los carteles del ciclo hispalense. El asunto se había enredado en las negociaciones a cuenta del ganado a lidiar. Ponce, un año más, pidió la corrida de Juan Pedro Domecq en la que ya eran fijos Morante de la Puebla y José María Manzanares. El encaje del riojano Diego Urdiales en esa misma fecha cerró cualquier posibilidad. Y en los posteriores tiras y aflojas no hubo posibilidad de acuerdo.

“Él tendría su idea pero creemos que la empresa le ha ofrecido algo bueno” justificó el gerente de Pagés en la presentación de las combinaciones definitivas, el pasado 22 de febrero. Valencia desveló entonces que el nombre de Enrique Ponce se había contemplado para abrir la segunda corrida de Garcigrande en vez del rejoneador Diego Ventura, que encabezó una infrecuente mixta con El Juli y Cayetano. “Pidió más corridas como las de Cuvillo o Juan Pedro pero no se le podían ofrecer porque teníamos la idea de hacer otros carteles; quería que entrara gente joven y novedosa –en relación a Urdiales- y le ofrecí otras alternativas pero no terminó de verlo”, refirió Ramón Valencia que aún le ofertó sin éxito encajar en la feria de San Miguel. Las circunstancias han querido reverdecer esa oferta que se ha podido materializar después de que Pablo Aguado haya desestimado ocupar el anchísimo hueco que dejaba Andrés Roca Rey que, desgraciadamente, permanece en barbecho.