Rafa Serna, de vuelta a la palestra

Es su segundo paseíllo de la temporada. Pero no caben alivios. El matador de la Costanilla ya cuenta las horas para enfrentarse a los toros de Cuadri en una corrida llena de connotaciones especiales. La prestigiosa divisa choquera vuelve al coso de la Vega Larga después de 16 años de ausencia. Será, también, la última corrida que cumpla El Cid en Huelva en el año de su adiós en un cartel que completa Manuel Escribano, que no se ha prodigado mucho con la divisa de Trigueros. El clarín está a punto de sonar...

“Me consta lo difícil que es estar anunciado en una feria siempre tan rematada como las Colombinas, sobre todo, como matador de toros” explica el joven diestro mientras se tensa la espera antes de volver a enfundarse el traje de luces. “Los toreros sabemos que no es sencillo entrar en un ciclo como éste, por eso agradezco la apuesta que se hace este año y que se cuente conmigo para ella”, prosigue el torero que tiene una vinculación especial con el coso de la Merced desde sus tiempos de novillero.

Pero esta vuelta a la plaza de Huelva está adobada con una circunstancia especial que no es otra que enfrentarse por primera vez con los toros de Cuadri. “Para mí significa mucho y creo con sinceridad que es gesto ambicioso por mi parte. Es una forma de llamar la atención al sector empresarial para que sean conscientes de mis ganas de abrirme paso” se sincera Serna que también quiere poner en valor la oreja cortada en la pasada Feria de Abril. “Todo me llena de una tremenda ilusión. Yo quiero ser torero de cualquier plaza y estoquear todos los encastes”, puntualiza el matador.

“Huelva simboliza mucho en mi carrera y lógicamente es una corrida que me ilusiona especialmente por todo lo que le rodea. Se da la circunstancia que será el último año al frente de la ganadería de Fernando Cuadri, la despedida del maestro Manuel Jesús ‘El Cid’, la competencia sana con Escribano, Huelva... “, refiere Rafa afirmando que “todo hace que esta fecha la tenga grabada muy interiormente y que me llene de emoción y responsabilidad al mismo tiempo”. Para el joven valor de la cantera sevillana se trata de una de esas tardes “que pesan mucho, acorde a la gran apuesta”. “Será la primera vez que me enfrente a toros de este encaste. Es una corrida con una preparación diferente y además en Huelva con todo lo que significa para mí personal y profesionalmente”, añade.

En cualquier caso, el torero es consciente de la gran repercusión que tienen las Colombinas. “Son un gran escaparate para el mundo taurino. Cuando supe que se iba a lidiar una corrida de Cuadri, pensé que esta era mi ocasión. Y aquí estoy. Será mi segundo paseíllo del año, pero llego muy preparado porque me hace mucha falta triunfar en Huelva y ante una corrida de esta exigencia”, puntualiza. Pero Rafa incide aún más en ese vínculo especial que le une a la ciudad y la plaza de Huelva. “Siempre ha sido muy importante para mí. He toreado tres veces en el Coso de la Merced en mi etapa de novillero y en todas he salido por la Puerta Grande. Las recuerdo todas de forma muy especial pero sobresale la del día de mi debut con picadores. Huelva es una de las plazas importantes en mi vida”, enfatiza.

“Llego a la cita con gran ilusión y en un excelente momento después de lo visto en el estival de Almonte. Es un compromiso muy fuerte, ante toros de los denominados duros, pero sigue siendo de una gran ilusión. He tenido un año de mucha preparación –a pesar de los difíciles momentos que vivimos en casa- y eso se nota en mi evolución. Me encuentro muy a gusto en la cara del toro y seguro que se verán cosas bonitas esa tarde”, afirma el joven matador. “En lo personal, espero que se abra una larga etapa de Rafael Serna como matador de toros en Huelva, igual de exitosa y triunfal que en la época de novillero”, concluye.