Román: «Noté el pitón entrando en la pierna, pensaba que me moría»

" Me acuerdo de todo . Sabía que al entrar a matar podía echarme mano. Pero tenía que ser así, por derecho. Luego noté el pitón entrando en la pierna y empecé a sentir mucho dolor , también porque no me soltaba. Cuando caí al ruedo lo primero que hice fue taponar a la herida, que era tremenda y sangraba una barbaridad. Ahí me asusté mucho ", ha confesado este joven valenciano, de 26 años.

"Pensaba que me moría. Me acuerdo que lo primero que dije a los doctores era que, por favor, me salvaran la vida. Ellos me pedían que no me durmiera, pero yo notaba que no podía, como si me estuviera yendo, tanto que me quedé dormido como unos cinco minutos, y ahí fue cuando me dije 'hasta aquí, Román'. Pero luego desperté y me calmaron al asegurarme que estaba todo controlado", ha detallado.

"Son momentos difíciles de explicar con palabras, también porque me acordé de Víctor Barrio e Iván Fandiño, dos compañeros que perdieron la vida en el ruedo, el segundo de ellos por las astas de un toro de la misma ganadería que me ha herido ahora a mí, Baltasar Ibán. Cierto es que siempre los tengo muy presentes, pero en aquel momento los veía como si los tuviera a lado", ha apostillado.