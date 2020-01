El musical 'Dirty Dancing' arranca su nueva gira en Sevilla

Del viernes 10 al domingo 12 de enero, el musical ‘Dirty Dancing’, la versión teatral del gran clásico del cine de la década de los 80, regresará de nuevo a las tablas del teatro, tras su exitosa gira en la primera temporada (2016-2018) con cerca de 700 representaciones.

El musical, que dio el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone y está producido por Letsgo, volverá con un nuevo elenco al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde arranca su nueva gira nacional.

El show cuenta con música en vivo, siendo sin lugar a dudas una de los protagonistas, ya que se vuelve cómplice de los personajes y crea una provocadora atmósfera que cada noche hace vibrar al público. En el espectáculo se puede disfrutar, asimismo, de la versión original de las memorables canciones de la película, entre las que destacan 'Hungry Eyes', ¡'Hey! Baby', 'Do you Love Me?' y la galardonada con el Oscar 'The Time of My Life'.

■ Palacio de Congresos (Fibes). Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1. Entradas desde 29,04 a 52,92 euros. Horario: viernes 10 a las 18:00; sábado 11 a las 18:00 y 21:30, y domingo 12 a las 17:00. Para más información, ver este enlace. Parking subterráneo bajo el mismo edificio. Cercanías Renfe: Línea C4, Parada Palacio de Congresos. Bus: Líneas 27 y B4.