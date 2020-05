FP en Sevilla para emplear jóvenes en mantenimiento aeronáutico

El jueves 21 de mayo a las 19:00, sesión informativa online por parte del Instituto Tecnológico ADA ITS y la Fundación Icada, cuya sede está en Sevilla, para presentar el Mantenimiento Aeronáutico, una Formación Profesional con gran demanda y con enormes posibilidades de carrera profesional a nivel nacional e Internacional, en un sector que no va a parar de crecer en los próximos años. De hecho, muchas empresas le demandan a ADA ITS estudiantes ya graduados. Para seguir esta sesión vía digital, la inscripción es a través de: http://mtr.cool/cijmrvzipe

Este centro formativo explicará cómo las Licencias LMA B1 / B2 e Inglés Aeronáutico dan clara ventaja competitiva a los jóvenes que cursan estos estudios. Tiene un parque propio de aeronaves con mantenimiento en línea de vuelo. Su claustro cuenta con profesores en activo en primera línea profesional con conocimiento y amplia experiencia. Y darán a conocer el Proyecto Discovery de desarrollo de competencias personales y profesionales.