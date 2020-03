La zarzuela que se canceló en el Maestranza, íntegra por internet

'El barberillo de Lavapiés', una de las zarzuelas más emblemáticas del repertorio lírico español, en la grabación del Teatro de la Zarzuela (Ministerio de Cultura). Es el espectáculo que se iba a representar en el Teatro de la Maestranza los días 18, 20 y 21 de marzo y que fue cancelado por el cierre de todos los edificios de actividad cultural por la emergencia sanitaria ante la expansión del coronavirus.

Música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, en una adaptación del dramaturgo y director de teatro Alfredo Sanzol. 'El barberillo de Lavapiés' contiene la fuerza musical de una época, de alguna manera es una síntesis perfecta de formas clásicas y populares a las que Barbieri añade el genio de su creatividad. Larra y Barbieri amaban la vida y eso se nota en cada una de las notas de esta función y en cada una de las palabras.

Es una historia de amor entre Paloma y Lamparilla que no se llega a consumar hasta el final de la obra por obligaciones de tipo político-conspiratorio a las que hay que atender primero para salvar a España. El tono cómico y de aventuras de la función es lo que Sanzol potencia sin olvidar nunca que ambas cosas van unidas a la búsqueda de la belleza. Como dice Sanzol: “Sobre este asunto me gustaría poner el acento. Siempre he entendido la comedia y la aventura como una gran experiencia estética a través de la cual he querido sintetizar mi experiencia en la vida. La profundidad de la vida y sus difíciles conflictos necesitan de la visión de la comedia para encontrar soluciones liberadoras. 'El barberillo' planea sobre la realidad política y social gracias a la capacidad de sus personajes para surfear las dificultades. La música y la trama de 'El barberillo' hacen que nuestras neuronas encuentren conexiones inesperadas y brillantes, por eso me gustaría invitarles a disfrutar de esta función como si se hubiese escrito ayer porque eso es lo que hemos sentido todos al hacerla”.

Dirección musical: José Miguel Pérez-Sierra. Escenografía y vestuario: Alejandro Andújar. Iluminación: Pedro Yagüe. Coreografía: Antonio Ruz.