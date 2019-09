Si te llamas Jaime, este festival de música te sale gratis

Los días 27 y 28 de septiembre se celebra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla la primera edición del festival ‘Hype Me!’. Llama la atención la curiosa iniciativa de la organización que ha decidido no cobrar la entrada a aquellas personas que se llamen Jaime, y ello por su parecido con la pronunciación del nombre del festival.

El viernes 27 actuarán All La Glory, Astropálido, Club del Río, Grison y Los Nastys. Un día más tarde, el sábado 28, será el turno de Elastic Band, Guantá, Los Estanques, The Oddballs y The Parrots. Además, los dos días que dura el festival habrá sesiones de DJ a cargo de Malandar All Star DJs.

■ Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Patio del Padre Nuestro de la Cartuja. Calle Américo Vespucio, 2 (Isla de la Cartuja). Entradas: 9 euros por día; 15 euros el abono de dos días. Para quienes se llamen Jaime, la entrada es gratuita previa acreditación presentando el DNI en taquilla. Para más información, ver este enlace. Bus: Líneas C1 y C2.