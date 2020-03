Tres opciones para conocer y escuchar en Sevilla al Nobel de Química Sauvage

El profesor Jean Pierre Sauvage, Premio Nobel de Química en 2016, visita estos días Sevilla, tiempo durante el cual intervendrá en tres actos a los que es posible asistir de manera gratuita.

El lunes 2 de marzo, a las 12:00, impartirá una conferencia en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja) con el título ‘From Solar Energy Research to Molecules in Motion’.

Dos días más tarde, el miércoles 4 de marzo, también a las 12:00, pronunciará otra conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla con el título ‘Interlocking rings at the molecular level, machines and motors’.

Finalmente, el jueves 5 de marzo cerrará su visita a la capital andaluza con una charla-coloquio en el Instituto de Enseñanza Secundario San Isidoro, que este año celebra su 175 aniversario.

Sauvage es actualmente profesor Emérito de la Universidad de Estrasburgo y Director de Investigación Emérito del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Es autor de más de 500 publicaciones que han recibido más de 36000 citas. En el año 2016, por su investigación sobre máquinas moleculares, Sauvage recibió el Premio Nobel de Química compartido con los profesores Sir Fraser Stoddart y Ben Feringa.