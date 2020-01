Un encuentro TEDx en Sevilla por los 500 años de la primera circunnavegación

El sábado 25 de enero, el famoso evento TEDx llega a Sevilla de la mano de la Universidad Loyola, que reunirá a personalidades de diferentes disciplinas en un encuentro que, bajo el título ‘Darle la vuelta al mundo’, tiene como objetivo rendir un homenaje a los 500 años de la expedición realizada por Juan Sebastián Elcano​ y Fernando de Magallanes alrededor del mundo

TEDx es un evento donde destacados pensadores y emprendedores comparten con todo el mundo lo que más les apasiona. En esta ocasión han sido invitados en ‘TEDxULoyola’ la artista Yinka Graves; el regatista internacional y entrenador olímpico Diego Fructuoso; el impulsor de la iniciativa ‘Miles Of Smiles Around the World’, Álvaro Nail, y la historiadora y académica estadounidense Joyce Chaplin.

Junto a los ponentes principales, también participarán en el evento el empresario y conferenciante Juan Martínez Barea; el doctor en Física de la Atmósfera Daniel Argüeso; los fundadores de Nomad Garden, premiado modelo de divulgación del patrimonio botánico; el geógrafo Héctor García, fundador de Geographica; el historiador especializado en América, Agustín Galán, así como los profesores del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola, José Antonio Muñíz, Lola Álvarez y Fernando Iwasaki.

■ Universidad Loyola. Avda. de las Universidades, s/n (Dos Hermanas). Entradas: 30 euros. Para más información, ver este enlace.