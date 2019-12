Villancicos al ritmo de swing en Triana

El domingo 22 de diciembre el Teatro de Triana arranca la Navidad a ritmo de swing con un concierto especial de Balabú Swing Band. ‘Swing for Christmas’, que así se llama el espectáculo, tendrá lugar a las 18:00.

Personajes tan especiales como el espíritu de la Navidad, Santa Claus o Frosty formarán parte de un espectáculo musical que realiza un recorrido por grandes clásicos como ‘Jingle Bells’, ‘White Christmas’ y ‘Silent Night’, junto a canciones navideñas contemporáneas conocidas por el gran público como ‘All I Want For Christmas is You’ o ‘Last Christmas’.

El concierto también tiene reservado un espacio para los más pequeños con canciones infantiles como ‘Rudolf el reno de nariz roja’ o ‘Frosty el muñeco de nieve’.

■ Teatro de Triana. Calle Condes de Bustillo, 17. Entradas: 12 euros. Para más información, ver este enlace. Bus: Línea 40.