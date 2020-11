Elijo «Olivia» porque es el primero de los libros de la serie que conforma este personaje, pero podría elegir «Olivia y el juguete desaparecido», o algún otro título de los tantos que protagoniza Olivia. Para quienes aún no la conocen, Olivia es una cerdita con un carácter tajante y taxativo. Su personalidad está creada con una fuerza genial. En este primer libro de la serie el blanco de fondo juega un papel importante ya desde la tapa. Las páginas de guarda del principio y del final empiezan y siguen contándonos la historia. Las elipsis de tiempo en el relato nos remiten al lenguaje cinematográfico (cabe decir al respecto que el libro álbum y el cine suelen tener mucho en común porque comparten recursos y figuras retóricas): Olivia hace una travesura y en la página siguiente (escena siguiente) la vemos sentada en una escalera y el texto dice: «Tiempo de pensar». Con esta economía de lenguaje trabaja toda la serie de Olivia. Por cierto, la travesura que hace es desafiar a Jackson Pollock. Cuando va al museo con su madre y ve un cuadro de él, dice: «Yo podría hacer eso en cinco minutos». Y efectivamente, llega a su casa y mancha una pared con colores. Los niños no tienen filtros, Olivia menos.

Hay autores de libros álbum ya clásicos, como Sendak o Anthony Browne. O personajes igual de famosos como la cerdita Olivia o los gorilas de Browne; o Élmer, el elefante de colores, o Eloise y sus viajes por el mundo. Pero en esta selección de 10 libros álbum imprescindibles (¡sólo 10!) muchos han quedado injustamente por fuera y entonces me rindo y me limito a mencionar 10 títulos, casi arbitrariamente, entre todos y tantos otros álbumes que vale la pena disfrutar.

Elegir sólo 10 libros álbum es una tarea un tanto desesperante. En los últimos años la industria editorial ha atendido con mucho interés a este género y se ha producido mucho al respecto. A la hora de temblar por la amenaza del e-book y la desaparición del libro en papel, el álbum tiembla menos puesto que justamente su materialidad es uno de sus tres componentes que le dan su razón de ser, y entonces no podría ser reemplazado así como así por un formato digital; en tal caso, tendría que ser conceptualmente re-pensando.

9- «El sonido de los colores», Jimmy Liao (ed. Bárbara Fiore Editora)

Jimmy Liao es un ilustrador nacido en Taiwán que se dedicaba a otra cosa, pero tras un cáncer su vida dio un giro. Tiene un estilo muy propio y desarrolla historias muy nostálgicas en las que combina perfectamente el texto con la ilustración. Algunos de sus libros se acercan más a lo que sería un cuento ilustrado, pero otros claramente pertenecen al género de libro álbum. La protagonista y narradora de «El sonido de los colores» es una chica ciega. No es casual que el autor, entonces, decida hacer explotar el mundo visual en los ojos de los lectores: las ilustraciones del libro son de un nivel de complejidad y colorido que hasta por momentos agota y agita; nos provoca y nos conmueve; nos vemos emocionalmente afectados porque la acompañamos a ella en su camino ciego por estaciones de metro donde nosotros podríamos perdernos tanto o más que ella. «¡El mundo de repente se oscureció! ¿Quién ha sido el bromista?», se pregunta y los lectores podríamos hacernos un interrogante mucho más obvio: ¿quién ve el mundo así como el ilustrador nos lo presenta a nosotros?, ¿así, tan lleno de colores? Me atrevo a decir que no son los pasajeros que suben y bajan del metro con tanta prisa en un mundo donde reina la soledad, el egoísmo y el anonimato.