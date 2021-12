«A la vida y a la literatura les mueve el amor»

Nació en Sevilla allá por el año 67, aunque en realidad es un ciudadano del mundo. Francia, Inglaterra o Estados Unidos son algunos de los países que le han recibido con los brazos abiertos, de ahí su continua presencia en relatos y novelas salidas de su alma inquieta. Hijo de una familia de clase media que creció con la tele en blanco y negro y se formó en un colegio de curas, su capacidad de sacrificio le llevó a superar la secundaria con brillantez y matricularse en Ingeniería Industrial. Luego llegarían el servicio militar y un contrato en la Renault que continúa hasta hoy. Y mientras, sus coqueteos con la literatura pasaron a convertirse en una relación seria y duradera, lo que le permitió publicar tres novelas y dar a luz No te supe perder , su punto de inflexión como narrador. A partir de ese momento, Algaida Editores se convirtió en su mejor plataforma para conquistar lectores, fruto de lo cual nacieron Huyendo de mí , El hombre que ya no soy y Nunca sabrás quién fui , que ya alcanza su segunda edición. En esta ocasión, Salvador Navarro, cuyas publicaciones diarias en las redes sociales se han multiplicado durante la pandemia —dichos textos han sido recopilados en los libros de relatos Cien pulsasiones , Cien vibraciones y Cien emociones— , nos sorprende con ‘Y si aparece’, una historia de amor que toma como escenarios Sevilla y Londres y cuyo misterioso argumento atrapa al lector desde la primera página.

La novela cuenta con ingredientes que consiguen atrapar al lector desde la primera página. Esto es debido en gran partea la estructura que la sostiene: ágil, sencilla y dotada de capítulos cortos. Algo muy distinto a su trabajo anterior...

Cada vez me estoy haciendo más directo en mi relación con el lector. Esta novela tiene mucho de contención, de narrar lo estrictamente necesario, sin dejar de lado toda la poesía que la buena literatura merece. Comencé a escribirla con esa meta clara. Capítulos cortos, diálogos abundantes y personajes bien trazados.

Y hablando de trabajo, ¿en qué porcentaje sus libros son fruto de la disciplina?

Soy muy currante cuando me embarco en la construcción de una novela. No podría ser de otra manera con la vida profesional que llevo. Necesito ponerme normas, que respeto con gusto porque no encuentro mejor manera de ser feliz que enfrentándome al papel en blanco para construir mundos de ficción.

Aunque ‘Y si aparece’ cuenta con grandes personajes, Lara es sin duda su pieza central. ¿Es posible amar tanto, más allá del tiempo y la distancia, como hace ella?

Lara es una mujer total, hecha a sí misma, que ha podido con todo desde pequeña. Ha pasado de cuidar a sus padres en su adolescencia a criar a un hijo con dificultades físicas sin por ello perder las ganas de vivir ni la ambición por perfilar una carrera profesional de éxito. Una persona así, con tanta fuerza, no puede sino amar con todo, y así lo hace ella, a pesar de que el amor se le ofrezca con una cara tan poco amable.

Luego tenemos a Maxi, la otra gran figura de la historia. Un personaje que sobrevuela toda la trama pero que apenas tiene presencia en sus páginas.

Soy muy aficionado a crear protagonistas que no intervienen en la novela. Me pasó con Tolo en ‘El hombre que ya no soy’, o con Víctor en ‘Huyendo de mí’, personajes de una fuerza brutal que, sin embargo, no intervienen. Son esa especie de ‘McGuffin’ que sirven como señuelo para dar contenido a la historia. Todos nombran a Maxi, todos lo buscan, todos van creando una imagen de él, incluido el lector. Y ahí está el truco, el lector quiere saber más de quien no termina de aparecer nunca.

La conexión madre-hijo es uno de los fuertes de ‘Y si aparece’. Sé que esta pregunta es un tópico, pero ¿cuánto hay de su propia experiencia en el Abel adolescente?

Hay más de observación de la juventud actual. Disfruté mucho plasmando sobre el papel esta relación entre dos personas que llevan toda la vida solos y juntos. El chaval, con su enfermedad, ha dado una motivación suplementaria a su madre para salir a flote. Teniéndola como referente, él quiere demostrarle que puede cuidar de ella, que es un hombrecillo fuerte en el que puede confiar.

Más allá de sus protagonistas, la novela cuenta con un elenco de secundarios con los que nos gustaría poder contar en los momentos difíciles. ¿Hasta qué punto es importante la amistad en la vida y la literatura?

A la vida y a la literatura las mueve el amor, en todas sus vertientes, incluida la amistad. ‘Y si aparece’ es un recorrido por todo un abanico de amores posibles, el pasional, el paternal, el admirativo, el convencional. Por todos ellos pasa Lara. Pero también es un compendio de los diferentes tipos de amistad. Reyes, Pablo, Merche ofrecen a Lara el calor de la escucha, de los abrazos, de la complicidad.

Londres y Sevilla son los escenarios elegidos para dar vida al relato. Se ve que conoce bien ambos lugares...

Sevilla es mi ciudad y siempre está presente en mis novelas. Pretendo que siga siendo así en el futuro. Todas mis historias tienen dos elementos en común, transcurren en el tiempo actual y siempre aparece Sevilla. Londres es una ciudad a la que le debía un homenaje. Me la he pateado tanto y he pasado momentos tan divertidos allí, tan al límite, que no podía no dedicarle una novela. París, Nueva York o Madrid ya tuvieron su hueco en novelas anteriores, ahora tocaba la capital inglesa, como escenario inmejorable para colocar a dos jovencillos españoles que se quieren comer el mundo.

Por último, ‘Y si aparece’ es un homenaje continuo al mundo de la literatura. ¿Cómo podemos convencer a los jóvenes de los beneficios de la lectura?

Uno no se convence hasta que lee y el problema de la juventud actual es que está bombardeada por estímulos que les producen un placer mucho más inmediato y facilón que la literatura. Yo veo a los chavales actuales horas delante de una play y me horroriza pensar en todo ese tiempo perdido. Cuando echen la vista atrás y piensen qué han hecho de provechoso tendrán que hacer las cuentas para comprobar que se dejaron los ojos en matar ejércitos o meter goles con muñequitos animados y confirmarán que esa paranoia no les hizo crecer como personas, ni construir un criterio propio o una conciencia social. A todo eso ayuda la literatura, además de a divertirnos.