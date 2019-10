«Ariol. Una preciosa vaquilla»: La magia de lo cotidiano

Preceden a «Ariol. Una preciosa vaquilla», « Ariol, un burrito como tú y como yo », « Ariol. El Caballero Caballo » y « Ariol. Amigos del alma ». Los cuatro volúmenes son tan amenos como necesarios en las estanterías de los niños de 6 años en adelante. Poner límites por arriba sería un error. No sabemos si disfrutan más los niños leyendo este tebeo o si lo hacen los padres .

«Ariol. Una preciosa vaquilla» es la cuarta entrega de la serie en España. Harperkids continúa apostando por un tebeo que trata de explicar el mundo de los niños a los niños y al niño que llevan dentro los padres.

El trazo de Boutavant es detallista y especialmente delicado. Cada viñeta esconde algún detalle que hace de la lectura toda una aventura. Un personaje solitario, una mirada furtiva...

El texto de Emmanuel Guibert es sencillo aunque preciso. No utiliza recursos que alejen al lector más joven y no cae en el simplismo que acabe con el interés del adulto (leer a los niños ha de ser una cosa divertida y no un tostón).

Estamos de enhorabuena. Han regresado Ariol y sus amigos.

Calificación: Muy bueno.

Tipo de lectura: No hay otra más divertida. Parecida sí, pero mejor sería extraño.

Tipo de lector: Niños y niñas de 6 años en adelante. Y los padres y madres, claro.

Argumento: El mundo es divertido y está lleno de cosas estupendas.

Personajes: Una verdadera maravilla.

¿Dónde puede leerse?: En casa. O en el cole compartiendo el libro con los amigos.