«Bailar en la oscuridad»: Mejor no ver más cosas

Como digo, Von Trier no se arrima a su Dogma y recoge los elementos que hacen que el cine sea cine y que nunca han dejado de estar en el mismo lugar en el que estuvieron. Recurre al cine y a la verdad para conseguir una película auténtica, transgresora en muchos aspectos.

«Bailar en la oscuridad» habla de la injusticia social, de las diferencias existenciales entre pobres y ricos, de una inmigración convertida en la esclavitud moderna, en una ratonera que atrapa sin soltar nunca más; y del egoísmo, de la fantasía como recurso para sobrevivir, de la doble moral que preside un mundo enloquecido en el que los malos tienen todas las de ganar y en los que se implanta la pena de muerte para resolver problemas sin acabar con su raíz.

Por si era poco, Von Trier elige la vía del melodrama musical para contarnos la historia de Selma; una mujer que emigra a los Estados Unidos de América, una mujer que es madre soltera, que se está quedando ciega con mucha rapidez, que tiene un hijo padeciendo su misma enfermedad -una dolencia por la que dejará de ver en el futuro-. Su único objetivo es ahorrar lo suficiente para que eso no ocurra. Selma apenas puede ver, Selma imagina que su realidad es un musical en el que puede vivir cada día porque los musicales son esas películas en las que nunca pasa nada malo; mezcla los sonidos de la fábrica, del tren, de cualquier cosa, para componer un número lleno de belleza del que no podría disfrutar en ningún lugar del mundo. Y Selma es una mujer que termina tirando las gafas que le permiten una mínima visión porque es mejor no ver más cosas, porque lo que ya ha sido visto se puede volver a ver si imaginas. Selma sabe que el mundo es cruel, despiadado con los más desfavorecidos. Trata de ignorarlo, pero el mundo parece odiar a Selma. Acompañamos a la mujer en un viaje sobrecogedor que nos va enseñando lo insignificantes que podemos llegar a ser, lo malvados que podemos llegar a ser, lo frágiles que podemos llegar a ser. Y ese viaje lo propone el director para enfrentar la valentía del débil y la cobardía más egoísta que esconde el ser humano; la inteligencia calculadora y esa bondad que solemos confundir con un retraso mental; la ceguera universal y la propia de Selma que le permite llegar a ver lo que otros son incapaces, la zona más amable de la realidad. Von Trier hace un esfuerzo considerable para que ese viaje sea lento, para que nos dejemos atrapar por Selma y su mundo. Se coloca, nos coloca, ante la propuesta que ya hizo con «Rompiendo las ola»s: ¿es necesaria la actitud infantil, el no querer ver, para poder sobrevivir? Acompañamos a Selma a través de un musical imaginado que es la única posible forma de expresión ante una sociedad que termina resultando patética por su crueldad.