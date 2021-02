«Bajocero»: La ficción y la credibilidad

Netflix apuesta por el cine español con claridad. Una alegría. Pero las dudas asaltan cuando las películas elegidas son, siendo generoso, ramplonas. Actualmente, es casi imposible que la factura de una película no sea estupenda. Los medios técnicos permiten que todo parezca obra de profesionales de primer orden aunque, a veces, no sea así. Pero la factura no lo es todo; el cine, desde que nació, necesita un guion en el que apoyarse y sin él no hay nada que hacer porque el trabajo se convierte en una muestra de mediocridad, de eso que llamamos ramplón.

«Bajocero» es una película firmada por Lluís Quílez, un realizador que apunta maneras aunque le queda mucho trecho por trazar y transitar. Dirige, sobre todo en la primera mitad de esta cinta, con solvencia, ímpetu y buscando el punto de vista exacto o los encuadres que hagan crecer la expresividad. Pero en la segunda parte del trabajo, el guion decae y con él todo lo demás; la película se vacía por los cuatro costados y se instala en el peligroso territorio de la mediocridad. Los personajes pierden credibilidad por cambios inexplicables (no evolucionan sino que cambian por las buenas y de forma contradictoria); los detalles se sujetan con alfileres; lo previsible toma delantera para dar sentido a lo que ha venido sucediendo...