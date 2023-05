Bienvenidos al Antimundo

«La primera gran sátira sobre el metaverso»

La obra llega a España este jueves 4 de mayo publicada por Alianza de Novelas (AdN) y precedida de unas críticas excelentes. Sin ir más lejos, Le Figaro Magazine la define como «La primera gran sátira sobre el metaverso», mientras que L’Appel la denomina «Una fábula contemporánea llena de preguntas, dudas y temores sobre la llegada de un mundo irreal, que no será mejor que el real». Y lo cierto es que nos les falta razón, pues ‘Los vínculos artificiales’ es, ante todo, una novela original que a nadie deja indiferente. Hija del confinamiento —como muchos de los ejercicios de ficción de los últimos años—, su autor confiesa que durante su escritura, «solo y en su apartamento», llegó a convertirse en «una extensión de su pantalla», algo así como un «ratón con rostro de hombre». Y es que, al contrario de lo que esperaba, aquella experiencia no se pareció en absoluto a un período de aislamiento, estando más bien «asediado por el mundo exterior». Dicha sensación es la que han querido reflejar los editores en la cubierta, donde un solitario Narciso cambia el espejo de las aguas por un smartphone, ya que «su rostro no vale nada si no se refleja». Esta es una de las muchas referencias clásicas que posee un libro cuya puntuación en páginas especializadas como Babelio roza las cinco estrellas. No en vano, la mayoría de lectores coincide en que está muy bien escrita y que su autor posee un innegable talento. La misma puntuación recibe en Goodreads, una de las web referenciales para los amantes de los libros, donde algunos la califican de «pseudodistopía» y subrayan su humor.

De Woody Allen a Baudelaire

Entre las muchas virtudes de ‘Los vínculos artificiales’ nos quedamos con su excelente recreación de la generación Z —personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000 que están familiarizadas con el uso de la tecnología digital desde edades muy tempranas—, la cual tiene en su protagonista, Julien, a un representante muy a la altura. Asimismo con los poderosos guiños a la cultura pop, los cuales permiten recorrer los escenarios de ‘Medianoche en París’ —la bellísima película de Woody Allen—, alojarse en el lujoso hotel Mandarin Oriental de Nueva York, o codearse con el cantante Serge Gainsbourg mientras escuchamos la ‘Sonata Facile’ de Mozart. Por último, merece la pena destacarse el esfuerzo de Nathan Devers por dotar de lirismo y profundidad a un texto aparentemente sencillo, el cual incluye innumerables citas literarias, homenajes a autores de prestigio —desde Baudelaire a Elena Ferrante—, y unas conexiones con la Biblia dignas de estudio.