Billy Wilder: Guionista antes que director

«LA OCTAVA MUJER DE BARBA AZUL» («BLUEBEARD’S EIGHT WIFE», 1938)

Gary Cooper es un multimillonario norteamericano que se ha casado y divorciado siete veces y su octava presa es Claudette Colbert, una noble francesa venida a menos. Esta obra del genial Ernst Lubitsch no es hoy muy recordada, pero tiene un comienzo muy surrealista y divertido en torno a la estrambótica compra de un pijama. Cooper quiere sólo la parte de arriba de la prenda y discute con los dependientes hasta que entra por la puerta Colbert quien, obviamente, suspira por los pantalones. La idea fue del propio Wilder, quien al parecer, dormía sólo con la camisa.

Eve Peabody (Claudette Colbert) es una buscavidas norteamericana que llega a París sin nada más que lo puesto y que hace migas con un encantador taxista con el bigote de Don Ameche, al que intenta dar esquinazo para picar más alto. Se topa con un millonario estrambótico (descacharrante John Barrymore) que aprovecha para darle una lección a su veleidosa mujer (Mary Astor).

Más que cualquier otro género, la comedia tiene una absoluta dependencia de que se conjugue un sólido texto de base con unos actores que sepan captar el ritmo preciso y dotar a las frases y gestos de la gracia que se atisba en el papel. De no darse esta alquimia, por bueno que sea el texto, muere en boca del intérprete. En «Medianoche», las graciosísimas situaciones y los hilarantes diálogos estuvieron escritos por unos Wilder y Brackett en estado de gracia y afortunadamente las burbujeantes interpretaciones les hicieron justicia, especialmente porque pocas actrices han tenido el sentido del ritmo de la gran Claudette.

Sólo a Wilder y Brackett se les podía ocurrir que una mujer le dijera a otra un cumplido tan envenenado como “¡Ese sombrero te favorece! Te da una barbilla...” y sólo Claudette Colbert podía espetárselo a Mary Astor y aun así seguir resultando encantadora.

Mitchell Leisen fue quien dirigió esta maravilla y al parecer, Wilder no le perdonó que no fuera totalmente respetuoso con el guión, aunque viendo el resultado, no se aprecia que en la película sobre o falte nada. Lo cierto es que resplandece de ligereza y equilibrio y abundan las escenas impagables como el recorrido nocturno en taxi de Colbert y Ameche por París, ella colándose en una velada de postín o los taxistas de París colapsando la ciudad para encontrar a la joven.

«NINOTCHKA» (1939)