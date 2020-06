Billy Wilder: Los años de plenitud (1950-1960)

«El crepúsculo de los dioses» («Sunset Boulevard», 1950) fue una película brillante, descarnada y osada que puso al desnudo las miserias de Hollywood, provocando admiración e incomodidad a partes iguales. Pese a que no dejaba títere con cabeza en el mundillo, la Academia no escatimó en nominaciones. En este rodaje se peleó con su co-guionista Charles Brackett, acabando su fructífera colaboración. En «El gran carnaval» («Ace in the hole», 1951), Kirk Douglas es un periodista sin escrúpulos que retrasa el salvamento de un hombre en peligro mortal, para excitar la sed de morbo de las masas. La película era valiente pero tanta acidez levantó ampollas y al público de sus butacas, representando su primer fracaso.

«Traidor en el infierno» («Stalag» 17, 1953) fue una estupenda obra bélica dotada de una buena dosis de suspense, en la que un grupo de oficiales aliados trata de huir de un campo de prisioneros alemán, con el inconveniente de tener un delator en su seno. El director alemán y judío Otto Preminger tenía tal aspecto de nazi, que Wilder, siempre irónico, le fichó para interpretar al comandante del campo. Resultó uno de los mayores éxitos del director y su segunda colaboración con William Holden, que encarnaba a un bribón con un código ético propio. Después realizó «Sabrina» (1954), comedia romántica extraordinariamente elegante y entretenida al servicio de una deslumbrante Audrey Hepburn. Su único fallo es que Hepburn y el protagonista, Humphrey Bogart, desprenden escasa química mientras que las escenas románticas de la actriz con el tercero en discordia, William Holden, destilan tanta miel que generan diabetes al primer visionado. Claro que, en la vida real, estos dos intérpretes se enamoraron y la cámara rara vez es miope.