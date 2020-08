«Blanco en blanco»: La maldad, la obsesión y el toque artístico

La película es, técnicamente, una maravilla. La fotografía y el sonido son espléndidos y estar frente a la pantalla se convierte en una experiencia única que envuelve por completo la consciencia. La dirección actoral es cuidadosa y logra que todo el reparto cumpla con facilidad.

Sin embargo, no hay forma de entrar de lleno en lo que nos cuentan; todo es hermético. No sabemos casi nada de nada y eso no nos permite querer ir más allá de lo que vemos. Ese es el gran problema de la película. El espectador puede sentirse incómodo porque lo que se le dice es que el ser humano es capaz de cualquier cosa y que cualquiera puede verse envuelto en una situación endiablada sin saber bien la razón; el espectador sufre imaginando la brutalidad, pero no puede acompañar a los personajes, ni sentir lo que ellos.

«Blanco en blanco» es una buena opción para este verano. Porque la película, a pesar de todo, merece la pena. Eso sí, no vayan un día que se sientan deprimidos. La película es dura.