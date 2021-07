Cinco autores españoles para disfrutar este verano

«Durante mucho tiempo me odié por ser negro.» Con esa frase arranca uno de los testimonios más sorprendentes del año que nos revela hasta qué punto el racismo está presente entre nosotros y de qué manera condiciona la vida de las personas. Escrito por el periodista Moha Gerehou, hijo de padres gambianos que emigraron a nuestro país a inicios de los noventa, Qué hace un negro como tú en un sitio como este (Península) es un recorrido por la España de los últimos treinta años donde se sitúa a las personas racializadas como sujetos políticos, se desgrana el rol entre víctimas y verdugos, y se arroja luz sobre aquello que no se ve, aportando una visión sin victimismos. De este modo, quien fuese presidente de SOS Racismo Madrid entre 2016 y 2018, rompe el relato en el que siempre son los «otros», los ajenos, los que nunca serán de aquí, y lo hace a partir de su propia experiencia en Huesca, la ciudad que le vio nacer y donde se formó como persona. Riguroso hasta el extremo, honesto y plagado de anécdotas que nos llevan de la risa al llanto, sus 256 páginas deberían ser de lectura obligatoria en los institutos de secundaria, pues despejan muchas dudas sobre el fenómeno migratorio y ayudan a comprender la compleja realidad del mismo. No en vano, Gerehou, que a pesar de criarse junto a unos padres analfabetos logró estudiar periodismo a base de esfuerzo, destierra mitos y revela datos sorprendentes, como que España es el país de Europa con más trabajadores del hogar (el 85% inmigrantes), que de las 348.625 personas que cruzaron nuestras fronteras en 2019 únicamente 14.591 lo hicieron de manera ilegal, o que actualmente migran más mujeres que hombres.

«El árbol de la lengua»

Rosa Montero calificó a la catedrática Lola Pons de «maga de las palabras», y no podemos estar más de acuerdo. Ya sea en sus clases de la facultad de Filología de Sevilla, en sus conferencias por medio mundo o en sus intervenciones radiofónicas y televisivas, esta enamorada de la Lengua Española consigue cautivar a las audiencias merced a su combinación de erudición, capacidad divulgadora y simpatía. Esto llevó a la editorial Arpa a publicar su colección de relatos sobre el pasado y el presente del español Una lengua muy larga en 2016, dando lugar a un éxito incontestable —la obra ya alcanza varias ediciones y el aplauso unánime de crítica y público—, y a repetir hace un año con El árbol de la lengua. Precisamente ahora, coincidiendo con las vacaciones estivales, recomendamos este libro como lectura de verano no sólo para los estudiantes que han suspendido la materia, sino para todo tipo de lectores independientemente de su edad, condición y conocimientos previos. Y es que sus 320 páginas son, además de una lección magistral sobre nuestro precioso idioma, un compendio de curiosidades que, merced a su originalidad, ingenio y buen humor, no deja indiferente. Basta con echar un vistazo al índice para comprobar la brillantez de la propuesta, pudiendo hallar capítulos titulados «Trasporte no es una falta de ortografía», «Toda la verdad sobre almóndiga», «Guiri, te queremos» o «Bikinis y otra ropa mínima», en los que Pons desliza términos lingüísticos como ‘eponimia’, ‘sintagma’ o ‘aptónimo’, junto a ejemplos sacados del acervo popular, el mundo de la moda, la ciencia o internet. No en vano, por El árbol de la lengua desfilan Rosalía, Mary Poppins y «los Javis» junto a Manuel Fraga Iribarne, El Cid o Safo de Lesbos, y todo ello con una naturalidad pasmosa.