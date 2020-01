De armas tomar

Los deportes minoritarios tienen un hueco en el cine, en la literatura o en la pintura. La esgrima es uno de ellos. Este es un deporte que aparece cuando la espada se ve relegada a un segundo plano en el terreno más bélico dado que aparecen las armas de fuego contra las que nada puede hacer el acero por muy afilado que esté . Hasta el siglo XIX, momento en el que quedan prohibidos los duelos, el buen manejo de la espada no se traslada al terreno deportivo. No obstante, en 1472 ya se había publicado el tratado «La verdadera esgrima» de J. Pons y un año más tarde aparecería otro titulado «El manejo de las armas de combate» firmado por P. de la Torre.

Hay muchas más películas que han utilizado este deporte para desarrollar parte de la trama. Una de las más famosas es posible que sea «Muere otro día», película que protagoniza el conocidísimo agente secreto James Bond (encarnado, esta vez, por Pierce Brosman). La película incluye una larga escena en la que 007 y el villano Gustav Graves (que es, en realidad, el coronel Moon, un militar norcoreano transfigurado para poder seguir haciendo fechorías sin ser reconocido) se baten en duelo. Todo parecía de lo más deportivo y termina siendo violento; una pelea a muerte. Bond y el villano destrozan el club exclusivo en el que se encuentran, terminan heridos y odiándose mucho más que antes de comenzar a pelear. La coreografía de esta escena es impecable aunque, todo hay que decirlo, es especialmente extravagante en lo que se refiera a la esgrima. No se busca el enseñar la técnica de este deporte en rigor sino el lucimiento de los personajes. En realidad, es difícil encontrar una película de este superagente en la que no aparezca algún deporte como forma de expresar el carácter casi sobrehumano de 007. Cuando no está practicando submarinismo está subido en una moto y haciendo cabriolas. La esgrima es uno de los deportes más bellos por su estética aunque, también, uno de los menos seguidos. Posiblemente porque el que no lo practica ni lo entiende ni es capaz de seguir la evolución de un combate. Pero el cine es capaz de utilizar la esgrima como vehículo narrativo salvando las dificultades. «La guerra de las galaxias» es un ejemplo estupendo que ilustra esto que digo. Eso sí, Anakin, Luke o la princesa Leia, tendrán su turno otro día.