«Día de lluvia en Nueva York»: Una locura deliciosa

El 30 de agosto de 2018, una noticia publicada en los principales medios del mundo dejó estupefactos a los fans de Annie Hall, La rosa púrpura de El Cairo o Match Point. Woody Allen, el cineasta de Brooklyn nacido en 1935, dejaba de rodar por falta de financiación. Unas nuevas declaraciones de su hija adoptiva, Dylan Farrow, echando más leña al fuego sobre los presuntos abusos por los que jamás fue imputado, el fracaso de su serie para Amazon y el hecho de que los últimos filmes no hubiesen resultado rentables, parecían poner el punto y final a una carrera salpicada de éxitos y reconocimientos a lo largo y ancho del planeta. Se rompía así el idilio del director con sus legiones de admiradores, y la posibilidad de seguir sumando joyas a una carrera iniciada a finales de los sesenta. Y es que, como nos recuerda Natalio Grueso en su libro Woody Allen, el último genio, «a lo largo de casi medio siglo Allen no ha faltado nunca a su cita anual con los espectadores, regalándoles una nueva película cada año que un buen puñado de seguidores en todo el mundo acuden a ver con la esperanza segura de que los sorprenderá con situaciones interesantes y diálogos inteligentes. Se ha convertido para muchos en una de esas tradiciones que hacen de la vida algo más placentero, ir a ver la última de Allen, un rito agradable, como probar el primer vino de la vendimia o darte el primer baño en la playa tras un largo y frío invierno. Combustible suficiente para aguantar unas millas más». Sin embargo, en mayo de 2019, una nueva noticia relacionada con el genio neoyorquino hizo renacer las esperanzas entre sus seguidores. A Contracorriente, que ya distribuyó anteriores filmes como Cafe Society y Wonder Wheel, confirmaba a los medios que sería la encargada de llevar a las salas españolas la última comedia de Allen durante el otoño. Es decir, que lo que Estados Unidos le negaba, el viejo continente se lo concedía; por lo que, tal como se anunció en la prensa, Día de lluvia en Nueva York recuperó, un año después de su conclusión, al responsable de A Roma con amor en el país que acogió esta producción (Italia), para horas más tarde hacerlo donde rodó Vicky, Cristina, Barcelona (España).