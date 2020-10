«Doctor en Alaska»: El universo deseado

Cada capítulo era una joya en sí mismo. En cada uno de ellos se trataban, sin complejos ni prejuicios, asuntos que iban del libre albedrío al amor más puro, pasando por la magia o la capacidad de superación del ser humano. No dejaban nada pendiente para el siguiente salvo las diversas historias de amor que se iban produciendo. Nunca antes se había contado tanto y tan bien el amor.

Maggie O'Connell (Interpretada por Janine Turner) es feminista, decidida, gafe con los novios y está llamada a protagonizar la historia de amor más divertida, profunda y dolorosa al mismo tiempo, de la historia del cine. El beso de despedida de Joel a Maggie resulta inolvidable para los seguidores de la serie. Y la postal de Joel diciendo «New York is a state of mind» resume muy bien lo que ha sucedido.

Maurice Minnifield (Interpretado por Barry Corbin) representa la ambición, la prepotencia y el poder del dinero. Ex astronauta y dueño de grandes propiedades. Pero los guionistas se apiadaron de él, en muchas ocasiones, para enseñarnos lo que había detrás de un enorme muro protector. La soledad de Maurice es desoladora.

Resultan inolvidables algunas escenas por su sentido, por su intensidad o por su carga emotiva. El capítulo que acaba con Joel recitando el Kadish en honor a su tío junto a los habitantes de Cicely (cada uno acompañando al médico desde su condición religiosa es una de las escenas más bonitas que recuerda el que escribe que tengan a Dios como protagonista). La despedida que hace Holling al oso contra el que ha tenido que pelear durante años (Jessie) es una maravilla; la obra de arte que en el capítulo de la cuarta temporada titulado «Luces del norte» nos enseña Chris es de una belleza aplastante; la cena que Joel y Maggie tienen en un poblado perdido el día del cumpleaños de él es la apoteosis del amor verdadero (qué final de capítulo utilizando el tema «Caminando por la calle» de los Gipsy Kings) o el baile de Marilyn a ritmo de Chank a Chank («Good day two step»), son golpes a la consciencia que no se pueden olvidar fácilmente.

Le echo un vistazo cada dos años. Es decir, veo todos los capítulos cada dos años. Y siempre, siempre, acabo pensando que el mundo debería ser como ese en el que el inglés es desastroso, en el que los sueños son la vida misma, en el que por encima de cualquier otra cosa está el amor, la amistad y la lealtad entre personas.

Anuncian una secuela de la serie. Si es cierto lo que se dice, llega la artillería pesada. Peg Phillips y Barry Corbin no estarán en el elenco puesto que han muerto. El resto del reparto sí. Los productores y guionistas son los que estuvieron y llegan con refuerzos de altísima calidad. Personalmente espero con dudas. No se me ocurre cómo alguien puede hacer algo mejor, ni siquiera parecido. Pero la vida da sorpresas y estamos hablando de Cicely y de sus habitantes.