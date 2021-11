«El acuario de la Tierra»: Amor por todo lo que pasa bajo el agua

A alguien podría parecerle mentira que muchas de las personas que le rodean nunca hayan visto el océano. Sin embargo, eso es así. Generalmente, los jóvenes de las clases más desfavorecidas, los ancianos que vivieron en el interior de los distntos países y que tuvieron bastante con sobrevivir a un par de guerras, y no pocas personas que no tienen los viajes como algo prioritario; no saben qué ruido provoca una ola al romper contra las rocas, no saben cómo suena el graznido de una gaviota o no pueden llegar a imaginar la sensación que causa la sal marina en la piel. Las mares y océanos, los lagos o los arrecifes, son grandes desconocidos para millones de personas y son grandes tesoros que estamos obligados a cuidar si queremos que el planeta siga teniendo posibilidades de albergar vida.

«El acuario de la Tierrra», libro editado con mimo por HarpeKids es, sencillamente, delicioso. Se trata de un repaso por los diferentes ecosistemas acuáticos del planeta Tierra y contiene, en las primeras páginas del libro, una serie de breves e interesantes explicaciones de los términos imprescindibles que hay que controlar si se quiere entender qué sucede en el fondo marino, en los lagos o en los arrecifes.

El texto de Alexander Kaufman es impecable. El autor confiesa que es un gran admirador (desde niño) de lo que sucede bajo el agua y la pasión que siente la vuelca en unas páginas que parecen desbordarse con ese entusiasmo y amor por los ecosistemas marinos. El texto es asequible aunque no por ello superficial. Habla de manglares, de marismas o de arrecifes (entre otras muchas cosas) de forma sencilla y precisa.

Las ilustraciones de Mariana Rodrigues son preciosas y destaca el grado al que llegan en los detalles. No se pierdan la que representa el Océano Antártico porque el entintado y el conjunto expresivo que forma es una explosión artística en el que el agua marina llega a todos los rincones.

Los niños y niñas de 8 años en adelante disfrutarán leyendo «El acuario de la Tierra». Los adultos también.

Apunten este título si quieren que el trabajo de los Reyes Magos tenga un poco más de lustre y glamour.

Calificación: Excelente.

Tipo de lectura: Interesante, necesaria, didáctica.

Tipo de lector: De 8 años en adelante.

¿Dónde puede leerse?: De cara al mar o en la orilla de sea lo que sea.