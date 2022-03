«El ángel de fuego»: Las mentes agotadas según Prokófiev

Vivimos tiempos agotadores. Las noticias llegan sin descanso y son todas malas; el entorno no deja de funcionar a una velocidad imposible de seguir sin tener que claudicar a medio camino; todo parece que se tiñe de hostilidad. Vivimos tiempos agotadores y no hay tregua, no se hacen prisioneros.

Mientras, las nubes en Madrid se convierten en nubarrones en solo unos minutos; las calles pasan del gris impuesto por el asfalto y el enlosado de cemento al lienzo lleno de pecas que dibujan las primeras gotas del chaparrón y, luego, al casi negro brillante que nace de la humedad. Las puertas del Teatro Real de Madrid van girando para que puedan pasar políticos, famosos, empresarios y aficionados anónimos. Dentro espera Prokófiev, acechando, buscando el lugar más cómodo para asaltar conciencias.

«El ángel de fuego» es una ópera intensa, agotadora. Parece escrita para tiempos como los actuales. Ay, si hubiera sabido Prokófiev que se estrenaría en España al mismo tiempo que su tierra natal se desangra sin remedio.

Prokóvief firmó la partitura y el libreto de esta excelente obra. La música intenta representar un estado de ánimo, una enfermedad mental, un mundo delirante y arrasado. Imaginen cómo es el resultado. Las zonas más áridas, más extrañas al oído que busca melodías conocidas y acogedoras, se mezclan con, precisamente, una música de exquisita factura, de una belleza inapelable. Representar una mente destrozada es misión casi imposible aunque Prokófiev lo logra con una partitura sólida y equilibrada. Es bueno tener en cuenta (para entender lo que hizo el compositor soviético que hoy sería Ucraniano sin más) que Prokóviev intenta dar protagonismo absoluto a la mente de los personajes, no importa tanto cómo son como lo que son. El punto de vista en todas las artes se colocaba ya en ese momento en el flujo de conciencia, en lo que hay en las cabezas y en cómo funcionan. Y hay que decir que Gustavo Gimeno, el director musical, ha entendido perfectamente las intenciones de Prokófiev y logra que la Orquesta Titular del Teatro Real se coloque a una altura excelente. El trabajo de Gimeno busca matices, tempos exactos y un sonido parecido a ese que provoca el delirio colectivo que se muestra en el escenario aunque, también, a esa maravilla que conocemos como vida. Gimeno intenta comprender a Prokófiev y lo consigue sin duda alguna.