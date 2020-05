«El confinado»: ¿la novela de la cuarentena?

A nadie escapa que en los próximos meses (y años) asistiremos a la proliferación de libros, documentales y películas sobre la pandemia del coronavirus. Pues, al igual que el Crack de 1929, la Segunda Guerra Mundial o los atentados del 11-S generaron (y aún generan) un buen número de creaciones en todo el mundo, qué duda cabe que el impacto que el virus está provocando en nuestra sociedad debe tener su reflejo en la cultura. Y como siempre ocurre, el mercado sacará a la luz productos buenos, regulares y mediocres, y el público y el tiempo ejercerán de jueces. Así que vayan preparando el cuerpo para el aluvión de títulos relacionados con el COVID-19. Una campaña que, en lo tocante a la literatura, ya comenzó hace varias semanas, y que incluye cuentos infantiles, colecciones de relatos, y ensayos, muchos ensayos, la mayoría de los cuales están destinados a informar a la población sobre cómo prevenir y actuar ante la enfermedad, qué consecuencias económicas puede traernos a corto y largo plazo, o a qué «nueva normalidad» nos enfrentamos.

En el caso de la ficción, me gustaría destacar una obra cuyo título deja poco a la imaginación y que se presenta como «el primer thriller sobre el confinamiento». Me estoy refiriendo a El confinado, novela del salmantino Roberto Domínguez Moro editada por Maeva que, en sus escasas 120 páginas, condensa gran parte de las preocupaciones, situaciones anómalas y conductas variopintas que está provocando la pandemia a nuestro alrededor. Escrita en primera persona, casi a modo de diario, y dotada de un lenguaje ágil, cercano y sin artificios, he de decir a su favor que, pese a que podamos considerarlo un libro oportunista y de tarifa low cost —puede adquirirse por 4,99€ en formato electrónico—, no solo te atrapa desde las primeras páginas, sino que te impulsa a leerlo de una sentada. Y eso, francamente, bien merece una reseña.