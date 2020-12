El gran argumento del cine porno

Hubo un tiempo en el que la gente acudía al videoclub para alquilar películas. Y no eran pocos los que buscaban una copia de «Blancanieves y los siete enanitos» durante más tiempo de lo normal. Si comprobaban que eran los únicos clientes del establecimiento (esperaban hasta que así era), se acercaban al mostrador para hacer una consulta (¿cuántas veces se habrá repetido?):

- Oye, quería que me recomendaras una película de esas (esto se decía señalando con el dedito las estanterías del extremo y que, muchas veces, estaban tras una cortina). Pero no quiero una que solo sea de sexo. A ver qué puedes darme que tenga argumento. No he visto ninguna en mi vida y no sabría escoger yo sólo.