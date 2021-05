«El gran despertar»: La mujer y lo extraño del universo

Julia Armfield es escritora. Dicho así tampoco parece gran cosa en una época en la que cualquiera parece que pueda serlo. Julia Armfield es un descubrimiento que, ahora sabemos, encerraba literatura de enorme calidad, relatos protagonizados por mujeres (casi siempre adolescentes) que nos arrastran hasta ese territorio en el que todo se ve desde el prisma de la extrañeza en la que se acomoda una vida aparentemente inútil. Dicho así ya parece que es otra cosa porque de muy pocas escritoras se pueden destacar grandes cosas.

La editorial Sigilo acaba de lanzar el libro de relatos «El gran despertar». Lo firma, claro, Julia Armfield y resulta ser un torrente de literatura sencilla aunque con la profundidad suficiente como para envolver al lector; un conjunto de nueve relatos que habla de la mujer, de su adolescencia y del mundo que debe asumir lo antes posible si quiere sobrevivir.

Todos los relatos alcanzan una calidad muy estimable. Uno de ellos, «Primariamente salvaje», sirve como arquetipo de la literatura -casi quirúrgica con las almas que transitan escenarios tan grises como su propia existencia- de Julia Armfield. La protagonista es una adolescente que cambia con rapidez, que se enfrenta al mundo con violencia, que se prepara para lo peor, que convive en una familia en la que se trata a una perra loba como si una persona más fuese. En este relato, todo se ordena para que lo más femenino de esa adolescente evolucione hasta parecer otra cosa, hasta adaptarse a un mundo que impide cualquier alarde a las mujeres que parecen condenadas a jugar a las muñecas o convertirse en pequeños monstruos incomprendidos. Aunque cualquiera de los textos gustarán. Me quedo con el que da nombre al volumen, «El gran despertar», un cuento en el que no tener ‘Sueño’ es hacer horas de vida.

No estoy segura de haber leído un libro feminista. Creo que un relato en el que el personaje principal es una mujer no es feminista. Eso es otra cosa. Es cierto que se dibuja un mundo desde una perspectiva claramente femenino, pero solo eso. Y es cierto, también, que las mujeres que aparecen en este libro son dueñas de sí mismas y de su destino, que no caminan con la cabeza agachada porque Armfield les trata con enorme cuidado. Pero eso es otra cosa diferente al feminismo.

La traducción de Marcelo Cohen es precisa. Impecable. Pero, en España, algunas expresiones chirrían un poco. Algunas muy cercanas al original, otras con un fuerte componente local (Cohen es argentino).

Calificación: Bueno.

Tipo de lectura: Fascinante y extraña.

Tipo de lector: Amante de lo gótico aunque, sobre todo, de la buena literatura.

¿Dónde puede leerse?: En cualquier lugar. Eso sí, con un café cerca porque usted no parará de leer en un buen rato.