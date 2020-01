El hotel del fin del mundo

A pesar de ellos mismos

Dotada de un talento precoz, Hanna Jameson publicó en 2012 su primera novela, Something you are, contando diecisiete años, siendo nominada poco después al CWA Dagger Award. Dicha obra inauguró la violenta trilogía conocida como ‘London Underground’, formada también por Girl Seven y Road Kill. Después de estudiar Historia y Literatura Americanas en la Universidad de Sussex, la británica ha alumbrado la que es su cuarta novela, The Last, con la que pretende dar el salto internacional. Como suele ocurrir en la mayoría de propuestas apocalípticas, su argumento coincide en el tiempo con el acontecimiento catastrófico propiamente dicho, de ahí que los personajes se vean abocados a sobrevivir a pesar de todo. Y, muy especialmente, a pesar de ellos mismos. Esto es quizás lo más jugoso de una propuesta donde no faltan ingredientes como el suspense, la violencia, el drama, el amor, la política o el sexo, casi siempre salpicados de tragedia y esa pizca de filosofía consustancial al género. No obstante, pese a su importante carga de misterio —e incluso algún extra sobrenatural— y la etiqueta de autora de terror de Jameson, Los últimos (RBA) no es precisamente una acumulación de sustos y sangre. Más bien ese es su telón de fondo y el cebo con el que inducir al lector a devorar sus 400 páginas. La pregunta es, ¿lo consigue? En cierto modo sí, ya que su premisa es lo suficientemente atractiva como para engatusarnos durante buena parte de la trama. ¿Cuáles son las notas negativas? Seguramente su extensión —sobran algunas páginas— y el ritmo que decae hacia la mitad, si bien ello no impide disfrutar de sus muchas virtudes, entre las que sobresalen una torre de babel de personajes llegados de todos los rincones (hay estadounidenses, japoneses, franceses, alemanes, holandeses, suizos...), el poder de fascinación del escenario (como ocurre en muchas obras de terror y misterio, el hotel es un personaje en sí mismo) y el siempre divertido whodunit.