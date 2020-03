«El ingenuo salvaje»: El patán que quería amar

El rugby británico de los años sesenta era violento, era el reflejo de la forma de entender la vida que tenía una clase trabajadora sin apenas esperanzas de progreso, el rugby de los años sesenta era barro, era golpes y era brutalidad. Como la vida de la working class británica que quiso retratar, desde la superficie a los sótanos, a una generación de cineastas que construyeron el Free Cinema.

El Free Cinema nace en 1956 y funciona hasta finales de la década de los sesenta. Compartió espacio artístico con el Neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague francesa aunque el compromiso social de los autores británicos era mucho más marcado. Al fin y al cabo, el Free Cinema representaba el descontento de cineastas, escritores, pintores y todo tipo de artistas con el cine comercial que no representaba la realidad en sus películas.

«El ingenuo salvaje» («This sporting life», 1963) es una película del realizador Lindsay Anderson que, junto a Tony Richarson y Karel Reisz formaba el grupo conocido como The Angry Young Men. Sin este título no se comprendería del todo el Free Cinema. La película es magnífica y escarba la superficie de la sociedad británica de la época (años 50) para encontrar dobles caras, una sexualidad histérica o la condición personal de alguien que estaría llamado a ser un ídolo si no fuera un ser humano.

Arthur Machin es un minero. Es el hijo de un modesto ferroviario. Y, de repente, es una estrella del equipo de rugby de su ciudad que pelea por ganar la Liga Nacional inglesa. Se codea con los importantes, rinde a sus pies a las mujeres, maneja cantidades de dinero importantes, pero es un patán violento, un tipo incapaz de enamorarse, un hombre que quiere hacer cosas buenas por las demás y convierte lo que hace en un chiste. Ocupa una habitación en la casa de una viuda, la señora Hammond, situada en un barrio obrero y periférico de la ciudad. Desea a la joven y quiere que le ame, pero fracasará porque ni sabe querer ni deja que le quieran. Porque para Machin el dinero, la ostentación, la fama y una pequeña cuota de poder es lo que cuenta. Además de ser violento jugando al rugby, Machin mostrará su violencia con la casera.