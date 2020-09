«El mercader de la muerte»: La luz de la tinieblas

Gervasio Posadas cuenta en «El mercader de la muerte» cómo un periodista español, José Ortega (personaje de su trabajo anterior «El mentalista de Hitler») se encuentra con Zaharoff. Trabaja para él y vive una aventura en Montecarlo en la que no falta ningún ingrediente para que el relato sea un thriller divertido, casi apasionante, en el que el lector asiste a una forma de vida que parece ajena a una durísima realidad que conocemos como ‘periodo de entre guerra’s.

La escritura de Gervasio Posadas es clara y no busca exquisiteces, ni una retórica vacía e inútil. Si bien es cierto que tiende a contar más de la cuenta, a realizar esfuerzos excesivos para centrar el foco en algunos aspectos menores de la narración que alargan el relato innecesariamente; en general, la lectura no se hace pesada en ningún territorio expositivo.

El tono de la narración es medio y los alientos también. Es un relato que puede leer cualquiera y que no exige nada especial. El lector recibe una buena dosis de diversión, de evasión. No creo que haya otra vocación oculta en un texto que, por otro lado, no es utilizado por el autor para hacer alharacas literarias.

Posadas, frase a frase, va dibujando bien a los personajes. Los principales con trazo fino y los secundarios con un solo rasgo principal. Como ha de ser si no quieres que se desmande alguno de ellos. Los diálogos son algo difusos puesto que, en algunos tramos, se convierten más en conversaciones estériles que aportan poco al conjunto que forma el texto.

«El mercader de la muerte», es una buena opción para este otoño que acaba de comenzar.

Calificación: Muy entretenida.

Tipo de lectura: Amena, fácil. La intriga se va acomodando poco a poco.

Tipo de lector: Cualquiera.

Argumento: La vida te lleva por sitios muy extraños. Es necesario saber leer la realidad para sobrevivir.

Personajes: Bien construidos.

¿Dónde puede leerse?: En Montecarlo, por supuesto.