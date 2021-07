«El perro del hortelano»: un triunfo al cuadrado

Tras su estreno en 1618, veía la luz en Madrid el texto impreso de El perro del hortelano en la Oncena parte de las comedias de Lope Félix de Vega Carpio al cuidado del propio autor. Una obra que parte de la crítica encuadra en la comedia palatina —otros lo hacen en la urbana— cuya original estructura, dibujo de los personajes y hermosos parlamentos salpicados de sonetos la convierten en una de las mejores creaciones del Fénix de los Ingenios. Ambientada en la Nápoles del siglo XVII, su argumento nos presenta a Diana, condesa de Belflor, quien pone sus ojos en Teodoro, su secretario, tras descubrir el idilio de este con Marcela, su dama de compañía. No obstante, debido a la diferencia de clases entre ambos, la noble no se atreve a declararle su amor, pero tampoco quiere que Teodoro se case con Marcela, por lo que decide darle esperanzas, dando luz a un divertido enredo alimentado por Tristán, criado y amigo de Teodoro, que conecta con el dicho popular del siglo XI «el perro del hortelano, ni come ni deja comer», el cual da título a la comedia.