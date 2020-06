El sueño de una noche de... Shakespeare

Ecos de Ovidio, Apuleyo y El Bosco

Su argumento, que incluye cuatro líneas de acción —algo muy habitual en las comedias del bardo de Stratford— nos traslada hasta Atenas, donde el duque Teseo está a punto de desposar a Hipólita, reina de las amazonas: «Bella Hipólita, nuestra hora nupcial ya se acerca: cuatro días gozosos traerán otra luna». Esta es la trama con la que arranca la historia, y también aquella con la que se cierra. En medio tenemos a Hermia, Helena, Demetrio y Lisandro, jóvenes atenienses cuyos enredos amorosos constituyen gran parte del nudo —dichos personajes se verán influenciados por el rey y la reina de las hadas, Oberón y Titania, acompañados por sus séquitos, así como por el duende travieso Puck (o Robín, según algunas versiones)—, siendo rematado el conjunto por un grupo de seis actores aficionados que son controlados por seres fantásticos que habitan en el bosque. En cuanto al «sueño», además de repetirse dicho término durante toda la acción, la propia composición emula sus características en la estructura; de este modo, el dramaturgo justifica los cambios y transformaciones inexplicables para la razón, pero frecuentes en el mundo onírico. Algo a lo que se suma la magia, deliciosamente desplegada por Shakespeare, que nos permite ver la fusión de un hombre con un asno o el amor cambiando de sujeto y de objeto continuamente, que inevitablemente nos trasladan al universo literario de Luciano de Samósata, Ovidio, Apuleyo o Plutarco, e incluso al pictórico de El Bosco. ¿Y qué podemos decir del colofón, donde se incluye la grotesca representación de Píramo y Tisbe, cuyas alegorías del Renacimiento y el mundo amoroso de las novelas caballerescas, tornan en un postre dulce y divertidísimo?