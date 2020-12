El turismo es un gran (re)invento

Como no podía ser de otra forma, esta coyuntura, dura, prolongada e imprevisible, ha afectado de lleno a los numerosos guías que posee la ciudad, muchos de los cuales han tenido que cambiar de oficio, compatibilizarlo con otro o estrujarse el cerebro para subsistir . Y cuando hablamos de guías nos estamos refiriendo tanto a turísticos como a medioambientales, pasando por los intérpretes del patrimonio.

Otro ejemplo de que la necesidad agudiza el ingenio es el historiador del arte y guía oficial José Manuel Villalba, quien tras mostrar los tesoros de Madrid, Roma u Oporto a miles de personas desde hace más de una década, ha decidido apostar por el turismo local poniendo en práctica su dilatada experiencia. No en vano, además de ofrecer sus servicios como guía en español, italiano y portugués , cuenta con una página web en la que cada semana nos sorprende con una curiosidad. Esta se titula Tu guía de Sevilla y en ella podremos conocer por qué algunas zonas de la ciudad conservan ruedas de molino y guardacantones , quién fue doña María Coronel o qué diferencias existe entre un guía acompañante y otro local, al tiempo que accedemos a su oferta de visitas privadas , asesoramiento turístico o excursiones fuera de Sevilla. Y ojo que en breve comenzará a hacer rutas inéditas por Triana...

Pero la cosa no acaba aquí, y dado que lo virtual ha llegado para quedarse, la pandemia ha movido a empresas como Sevillatour a tirar de inventiva para complementar su extensa carta de servicios turísticos y culturales; en este caso, firmando un acuerdo con la compañía tecnológica PlayVisit para ofrecer un producto de rabiosa actualidad. Basta con acceder a su web y escoger entre un conjunto de tours virtuales para lanzarse de lleno a la aventura. En este caso, y a diferencia de las rutas tradicionales, el interesado no estará acompañado de un guía sino únicamente de su smartphone, el cual le permitirá, guiándose con un mapa georreferenciado, localizar cada una de las paradas propuestas «cuando quiera y con quien quiera», según el CEO de la empresa, Mario Borrallo. Estas no solo ofrecen información relevante del lugar sino que animan al usuario a superar una serie de pruebas relacionadas con dicho espacio para demostrar el nivel de conocimiento de la ciudad. Dado que la duración del tour es ilimitada, Sevillatour ha diseñado un paquete de recompensas para aquellas personas que lo completen en menor tiempo y con mayor puntuación.

Y es que, pese a los múltiples obstáculos que impiden desarrollarlo de manera normal (reducción de aforo, cierre de espacios, prohibición de acceso al interior, etc.), en el año del coronavirus, el turismo es un gran (re)invento.