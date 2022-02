Elio Antonio de Nebrija: el combate contra la ignorancia

Por eso cuesta entender que la mayoría de españoles no haya oído hablar jamás de él o que únicamente lo relacionen con la Gramática castellana publicada el mismo año del Descubrimiento de América. Dicha paradoja alcanza incluso a las aulas, donde ni los propios filólogos hemos recibido información acerca de su vida y su obra durante nuestra etapa universitaria, debiendo descubrirlo por nuestros medios o a través de esas pomposas efemérides que, de tarde en tarde, sacan a relucir las carencias del sistema educativo y, por ende, de la propia España. A este respecto, el escritor Juan Bonilla , autor del excelente prólogo de «Nebrija», la obra que nos ocupa, no duda en afirmar: «Los grandes nombres de nuestra cultura corren el riesgo, al bautizar frecuentemente plazas, institutos, fundaciones, colegios, premios, etcéteras, de que los den tan por sabidos que al final casi nadie se acerque a ellos y acaben siendo sustituidos por alguna de las cosas a las que hayan bautizado, de manera que hoy en día, me temo, Cervantes es más un premio que un novelista, Colón es más una plaza que un navegante, Menéndez Pelayo es más unos cursos de verano que un polígrafo y Nebrija es más una universidad que un gramático».

Lamentablemente, el creador de Introductiones Latinae no es ni mucho menos un caso aislado en nuestra desleal España, pudiéndose enumerar una larga lista de héroes olvidados, desde Carlos Palanca a Jerónimo de Ayanz y Beaumont, pasando por Santiago de Liniers o Mencía Calderón, la exploradora extremeña que condujo a América al primer grupo de hidalgas españolas y de la que no se recuerda ni su apodo, la Adelantada. Algo que no debe extrañarnos, teniendo en cuenta que, ni en plena celebración de la Primera Vuelta al Mundo, Juan Sebastián Elcano ha obtenido el lugar que le corresponde frente a un Magallanes que murió incluso antes de alcanzar la Especiería. Ya lo dijo Valle-Inclán, genio del Modernismo y uno de los mayores intelectuales que han visto la luz en nuestra piel de toro: «En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo».

Dicho esto, no podemos sino agradecer iniciativas como la de la editorial Nórdica Libros, que, al hilo del V Centenario, y con el apoyo de la Universidad Nebrija y el Ayuntamiento de Lebrija, nos permite descubrir de manera brillante a un hombre que, más allá de sus aportaciones al estudio del latín y el castellano, llegó a ser precursor de la letra redonda, protector de los derechos de autor o creador del modelo que contribuyó a preservar las lenguas amerindias. Un titán del estudio y la disciplina científica cuyas ansias por saber le llevaron a abandonar Sevilla para estudiar en Salamanca, ampliar sus conocimientos en Italia y deslumbrar a la mismísima Isabel la Católica por su visión de futuro.