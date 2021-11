En busca de las sirenas

Las primeras noticias sobre criaturas marinas mitad mujer, mitad pez proceden de la Antigüedad, estableciéndose más de mil años antes del nacimiento de Cristo. De hecho, las fuentes literarias griegas las presentan como seres con una genealogía cuestionable aunque siempre interesante. Según la doctora en Historia del Arte Laura Rodríguez Peinado, «unas veces pasan por ser hijas de la musa Melpómene y del dios-río Aqueloo, otras atribuyen su maternidad a Estérope y en otros casos se suponen nacidas de la sangre de Aqueloo cuando fue herido por Heracles». Asimismo, como apunta el profesor Pérez Suescun, otro de sus posibles padres es el dios marino Forcis, mientras que su metamorfosis en seres híbridos se produciría como un castigo de Deméter al no impedir que Perséfone fuese raptada por Hades, lo que les otorgó un carácter funerario. Las mismas fuentes mitológicas añaden que, además de cantar, las sirenas podían tocar diversos instrumentos —según Rodríguez Peinado estos representarían vicios como la vanidad, la lujuria y el engaño—, por lo que, aunque no precisó su número, Homero no dudó en introducirlas en su célebre Odisea seduciendo al héroe Ulises.

Tal fue el poder de fascinación que ejercieron las sirenas durante la Edad Antigua, que los hombres del Medievo decidieron utilizarlas con carácter moralizador. Así podemos hallarlas tanto en la literatura como en el arte, sobresaliendo en los bestiarios realizados entre los siglos VI y XVI, y especialmente en la plástica del Románico. Por entonces, dichas criaturas ya no son únicamente hermosas mujeres con cola de pez, sino que incorporan nuevos elementos, como patas de caballo, alas o cuerpo de toro. En el caso de nuestro país, hemos de mencionar a las sirenas-pájaro —también llamadas «arpías»— que deslumbran a los visitantes del claustro abacial de Santo Domingo de Silos (Burgos); o aquellas presentes en un capitel de la iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella (Navarra). Ambos modelos fueron realizados en piedra en el siglo XII y dan buena cuenta del éxito del que gozaron dichos seres entre los intelectuales de la Edad Media.