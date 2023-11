«En Sevilla había mecenas de mayor nivel que en la propia corte»

Hay crónicas que la ponen en boca de Carlos II en el momento de su muerte. Salvando interpretaciones legendarias, es un recurso que traslado a la propia Luisa. La escultora conoció ese Madrid de los Austrias tan diferente a la calidez de su Sevilla natal o de la ciudad de Cádiz, con un rey de actuación controvertida, su reinado fue largo y en algunos aspectos no tan negativos como se suele proclamar, pero con una apar iencia y una realidad enfermiza que llamó la atención de propios y de extranjeros. En cierto modo, es una frase que puede también resumir la vida de nuestra protagonista, ella que había sabido transmitir el dolor al barro y a la madera debió sentir la frustración de haber conocido un éxito que no iba acompañado de estabilidad económica. Poco antes de morir llega a firmar una declaración de pobreza. A ello se une un dolor vital, el de una madre que conoció la muerte de varias de sus hijas en los primeros años de vida.

Antes de ponerte a escribir, has recorrido un apasionante camino en busca de los diversos rostros de La Roldana. Háblanos del proceso de documentación.

Así, entre nosotros, hay una novela dedicada a Luisa Ignacia Roldán, aunque tiene un nivel de fantasía tan excesivo que me parece atrevido tildarla de obra dedicada a su figura. De hecho, hay andanzas en ese texto de nuestra escultora nada menos que por tierras rusas... Creo que la novela basada en un personaje histórico no debe sobrepasar ciertos límites de verosimilitud.

Siendo hija de un coloso del arte y habiéndose convertido en escultora de la corte de Carlos II y del primer borbón en el trono español, Felipe V, ¿cómo es posible que no existiera una novela sobre Luisa Ignacia Roldán?

En esta ocasión, y tras invitarnos a viajar por la ‘Historia del arte con nombre de mujer’ y no dejar a nadie indiferente con ‘Los muertos del profesor’, Manuel Jesús Roldán cambia de registro en ‘Cara de ángel’, novela biográfica sobre La Roldana (1652-1706), una de las grandes escultoras de la historia universal. La obra acaba de llegar a las librerías publicada por la editorial El Paseo.

«El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras», es la frase pronunciada por Pedro Roldán cuando Luis Antonio de los Arcos le solicita la mano de su hija. Un enlace que disgustó profundamente al escultor y cuyos detalles fueron recogidos nada menos que por Santiago Montoto...

Se ha escrito mucho sobre el tema, aplicándose la palabra rapto para esa huida del hogar con vistas a una boda que el padre no consentía. Era una figura legal que existía en la época, por un procedimiento notarial los novios podían forzar ese matrimonio a pesar de la oposición paterna. Curiosamente, a Pedro Roldán he procurado darle una gran importancia en la novela, creo que es vital en la formación académica y vital de su hija, pero además tiene un punto de personaje que sentencia constantemente con refranes cualquier tipo de situación, es una licencia literaria que, creo, le da un aire atrayente a un padre que formó a sus hijas en la valoración de sus capacidades artísticas y en la igualdad.

Una de las piezas centrales de la novela —la misma que ilustra la portada— es el ‘San Miguel venciendo al demonio’, obra realizada en 1692 que, tras permanecer durante años en El Escorial, puede contemplarse en la recién inaugurada Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Como historiador del arte, danos tu punto de vista sobre este trabajo de Luisa Ignacia Roldán.

Creo que es una obra cumbre de la escultura europea del siglo XVII. Rotunda. Perfecta. Exquisita en los detalles. No hay duda de que sus rostros, ángel y demonio, deben corresponder a retratos. El ángel tiene grafismos muy cercanos a la Virgen de la Estrella. Y la Estrella tiene mucho de dolor autobiográfico. Una obra que debió suponer un esfuerzo físico notable para Luisa, que dejó bien claro que su marido Luis Antonio desbasta la pieza en madera y que es su cuñado, Tomás de los Arcos, el policromador. Pero la escultora es ella. Y bien claro que lo deja en la firma, donde además de reivindicar su condición recuerda su Sevilla natal. Es una llamada de atención para reivindicar la calidad, el origen del que se enorgullece, como hacía José Ribera en las tierras de Nápoles. Y a una talla prodigiosa se suma una excelente policromía de vivos colores que nos sitúa en el siglo XVII y no en las negritudes y suciedades que demasiadas veces vemos en las tallas barrocas.

Además de artista, La Roldana de ‘Cara de ángel’ es hija, esposa y madre. ¿Te ha sido muy difícil recrear esa faceta familiar de la que se conoce tan poco?

He intentado ponerme en el lugar de una hija que aprende con rapidez, pero que tiene personalidad propia, de una esposa que forma parte de unos siglos donde la mujer ocupaba un plano secundario en la mayoría de las facetas de la vida, y de una madre que conoce el dolor de la pérdida de sus hijas y las dificultades que debía conllevar compaginar las tareas domésticas con la dura tarea de un taller. Son facetas que no recogemos cuando hacemos libros académicos, pero que, en el fondo, influyen en cada una de las obras que realizara Luisa. Y la novela nos permite imaginar.

¿Hasta qué punto pudo influir la complicada situación económica que tuvo que sufrir Luisa Ignacia en su devenir profesional?

Entiendo que su situación económica en Sevilla y Cádiz no debió ser mala. Había una amplia clientela y encargos como los de Cádiz, es el propio cabildo catedralicio el promotor, demuestran que debía estar cotizada. Ojo, siempre pensando que durante sus primeros años no es ella quien firma sino su esposo, de ahí las dificultades de catalogación de su obra. Es Madrid, su larga etapa final, el tiempo de las dificultades económicas. Allí llegaría buscando un espacio que quizás veía copado en Sevilla con el amplio plantel de escultores de primera calidad que había en el taller paterno. Y en Madrid es, paradójicamente, el declive económico. Nunca acabaron de concederle una estancia junto a los artistas de palacio, cobraba tarde y mal las obras de la corte, son constantes sus cartas, tanto a la casa de Carlos II como a la de Felipe V, para reclamar pagos atrasados que le impedían vivir con dignidad. Hay alguna carta aterradora en la que menciona a sus hijas para pedir pagos atrasados, insistiendo en que no le llega para cubrir los gastos básicos. Quizás su salvación fueran las pequeñas obras en barro que realizaba para la órbita de la Corte y la protección de algunos mecenas como el Duque del Infantado.

Los nombres de los capítulos son una muestra de la sensibilidad con la que te has entregado a este proyecto. ¿Habrá más novelas de Manuel Jesús Roldán?

Me alegra esa lectura. Es cierto, cada capítulo tiene un título que hace alusión al tema que se desarrolla, puede ser un nombre, un versículo de la Biblia o un refrán de la época. Es que, en realidad, la novela funciona como muchas novelas dentro de un texto amplio. Aunque haya un hilo narrativo, cada capítulo, todos son de la misma extensión buscando marcar un ritmo, tiene una introducción, un desarrollo y un final. Hay algo en ellos de microrrelatos. Y los títulos son causa o consecuencia de lo que se cuenta en el texto, algunos están muy pensados.

Reconozco que después de muchos libros dedicados al Arte, la Historia o el patrimonio, el salto a la novela ha sido un esfuerzo notable para mí. Aunque te puedo confesar que, viendo la fantástica aceptación inicial de la obra, comienzan a aparecer ganas de repetir la experiencia.