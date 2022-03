«En Sevilla se palpita el ambiente futbolero por todas partes»

Martín Isidro Vázquez León nació el año que Benito Villamarín finalizó su etapa como presidente del Real Betis Balompié y el Sevilla FC disputó por primera vez la Copa de Ferias. Además del fútbol, desde muy joven comenzó a desarrollar su otra gran pasión, la literatura, llegando a cultivar, con el tiempo, prácticamente todos los géneros (novela, novela corta, cuento, autobiografía, poesía, teatro, ensayo, artículo, libros infantiles y juveniles, literatura epistolar...). Fruto de su intensa actividad son sus artículos y reportajes en las revistas Alor Novísimo, La Violondrina, Arboleda, Aldea, Azahar, Pliego literario y artístico, Atalaya filatélica o Aldaba, sus colaboraciones en la prensa nacional y local (ABC, El País, Diario de Sevilla, El Correo de Andalucía, Magazine y 20 Minutos), e incluso en la extranjera (Jornal o Boêmio). Entre sus muchas publicaciones —más de cuarenta— sobresalen Poemas becquerianos y cancionero amoroso, Aventuras en las entrañas del Globo, El libro de la adolescencia, El sabor agridulce de la vida, Poesía y literatura y La tertulia. Ahora, Vázquez León nos sumerge en el deporte rey con Y la historia del deporte se escribió en Sevilla (Punto Rojo Libros), novela distópica que recrea un derbi de la temporada 2066-67, tras una década de triunfos del Real Betis, y que ya alcanza su segunda edición.

En los últimos tiempos hemos asistido a una proliferación de ensayos, cómics e incluso cuentos infantiles sobre el Real Betis y el Sevilla FC, pero hasta ahora nadie se había atrevido con una novela. ¿Cómo se te ocurre la idea?

Desde hace ya tiempo me rondaba la idea de una novela sobre este tema. Pero de una manera muy poco sólida; es decir, nunca me imaginaba que la llegaría a escribir alguna vez. A decir verdad, el hecho de realizar una obra así me sigue resultando una sorpresa.

El título Y la historia del deporte se escribió en Sevilla ya es de por sí una declaración de intenciones. ¿Hasta qué punto es importante el derbi hispalense?

El fútbol en Sevilla se vive y se siente de una manera muy especial. Yo creo que como en ningún otro lugar del mundo. La rivalidad entre sevillistas y béticos está presente en la cotidianidad de nuestra ciudad, y cuando llega la hora del derbi, el júbilo estalla por completo. Se palpita el ambiente futbolero por todas partes.

La obra se desarrolla en el futuro, concretamente en la temporada 2066-2067. Tras una década de victorias del Real Betis sobre el Sevilla FC, el equipo de Nervión prepara la gran revancha...

He tratado en todo momento de dotar de una expectación y una emoción enorme al asunto. Después de tantísimas derrotas del Sevilla, pues imagínate una revancha por el estilo. Y más tratando de dar respuesta en un solo partido...

En el arranque introduces dos noticias publicadas por medios sevillanos. ¿Cómo crees que evolucionará la prensa deportiva de aquí a cuarenta años?

No tengo ni la menor idea. Pero me gustaría que fuera exactamente como lo es ahora.

Lo primero que llama la atención de tu obra es su corta extensión, lo que la hace más cercana a una ‘nouvelle’ que a una novela propiamente dicha. Explícanos qué razones te llevaron a limitar su número de páginas.

Yo creo que, en este tipo de historias, los posibles lectores prefieren ir al grano, y que no se les meta mucha paja que no tenga que ver con el tema central que es el fútbol.

Otro aspecto que salta a la vista es la estructura dialogada, un estilo habitual en el siglo XIX pero prácticamente en desuso en la actualidad. ¿Por qué has optado por ello?

Pienso que es una forma muy cómoda y atractiva para leerla.

Además de los diálogos, el tono de Y la historia del deporte se escribió en Sevilla es eminentemente teatral, un género que llevas años explorando como autor...

No te creas, el teatro es el último género literario que he cultivado. Se me ha resistido toda una vida y ni siquiera pensé que lo iba a hacer alguna vez.

En tu distopía, el Betis lleva años arrasando en los derbis, entre otras cosas, por su buena gestión de la cantera. Al margen de la literatura, ¿crees que esa debería ser la línea a seguir por los equipos sevillanos?

Yo creo que tanto el Betis como el Sevilla han dado siempre muy buenos canteranos y no tiene mucho sentido realizar muchos fichajes de jugadores extranjeros.

Entre los personajes de Y la historia del deporte se escribió en Sevilla sobresalen José Pedro y Ricardo. Pero también hay mujeres...

Sería muy largo exponer las vivencias y las ocurrencias de todos los personajes, máxime por el espacio limitado del que disponemos. Por tanto prefiero invitar a los lectores a descubrirlas en las páginas de la novela.

Los últimos capítulos de la novela están dedicados al gran derbi. Ahí recreas una crónica deportiva con la que el lector puede introducirse casi en el césped. ¿Es una estrategia para atraer a los aficionados al fútbol que son más reacios a leer?

Uno de los objetivos de esta novela es eso precisamente.