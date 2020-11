Enriquito: Flamenco-Jazz o Jazz-Flamenco, el origen de la duda

El concierto tuvo algunos altibajos. De la belleza de «Luna de Madrid» hasta lo auténtico de «Pueblo minero», se pasó por lo anodino de «Tangos de Morente»; desde la versión de «Radha» de Jorge Prado a «Little Radha» se llegó a una divertida aunque algo desordenada y prescindible «La Verbena» que sirvió de bis. Gustaron mucho «Querido Tribunal» y «Candela».

Enriquito va construyéndose como músico y alcanza, ya, un nivel importante. Aunque tendrá que elegir formatos más estables y tendrá que elegir músicos para sus bandas que se acerquen más a su forma de entender las cosas. Por otra parte, no sé si es bueno tanto trajín en el escenario. Media docena de músicos entrando y saliendo (no solo del escenario sino del propio concierto) no parece lo más adecuado. Y, además, un músico se consolida no solo en el territorio de la estética. Ha de hacerlo en el de la narrativa, en esa zona en la que la música tiene la obligación de contarnos que diablos hacemos aquí.

El guitarrista Paco Soto estuvo estupendo y cuando se atreve a dejar claro que, en cada acorde, se impone su dibujo de la realidad (que es casi siempre) el conjunto gana mucho. Juan Carlos Aracil fue de menos a más; no parecía integrarse bien y hasta mitad de concierto no pareció estar dentro. Es un buen músico y su versatilidad es un cheque en blanco, pero ayer no tuvo su mejor tarde. El contrabajista, Josemi Garzón, fue capaz de soportar bien una base rítmica que se complicaba debido a algunas dudas del baterista David Bao. Y en los teclados escuchamos a un buen pianista, Juan Sebastián Vázquez, que está en lugares muy lejanos de la música que trata de hacer Enriquito. Cuando las cosas están así, se piensa en que, bien falta algo más de ensayo (que en estos tiempos es un problema muy habitual), bien falta una planificación más amplia y una búsqueda de la idea que ordene toda un forma de hacer.

Dicho todo esto, sería injusto no decir que el concierto estuvo bien. En general, los espectadores se divirtieron aunque aplaudieron menos de lo que hubieran estado dispuestos a hacer.

Qué pena esos «Tangos de Morente» que empezaron tan bien y se terminaron diluyendo entre intentos de diálogos entre instrumentistas que no cuajo. Y es que alternar sonidos en forma de solos no garantiza la necesaria comunicación entre unos y otros.

Qué pena de Covid-19; no deja ni que tengamos música en condiciones óptimas.