‘Escapes books’ de Larousse: Diversión garantizada

Leer puede ser una actividad deliciosa, exigente, tranquila, personal, divertida y misteriosa. Relacionar la lectura con una tortura es algo que arrastran muchas personas a lo largo de su vida y no deja de ser una pena porque son muchos los que se pierden experiencias únicas y maravillosas.

Para que la lectura de los más pequeños no se tiña de desdicha o de obligación incómoda es necesario que los editores le echen imaginación y que sepan apostar por las alternativas que van apareciendo. No son pocos los autores que encuentran fórmulas impactantes y atractivas para los niños y jóvenes y no son pocos los libros que pueden servir para abrir las puertas de la lectura de par en par a muchos lectores en potencia.