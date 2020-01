Esgrima de color

La esgrima puede practicarse con florete, espada o sable. Pero, también, puede hacerse con un arma que solo pueden fabricar los caballeros Jedi; es decir, con la espada láser. Un arma noble que representa toda una filosofía de vida.

George Lucas, cuando comenzó a realizar y producir las películas que conocemos como «La guerra de las galaxias» (así se llama la saga aunque cada película tiene un título propio) tenía bien aprendido lo que había representado la esgrima desde la edad media, esa forma de arte con el arma protectora o reparadora. Agarró los valores más poderosos de aquellos espadachines y los arrastró hasta esa lejana galaxia en la que se desarrollan las películas.

¿Por qué no armó George Lucas a sus jedis y siths con un cañón láser o con armas de destrucción imparables e invencibles? La espada es la prolongación del brazo del que la empuña. Y no se trata de acabar con el de enfrente. Hay que tocar al contrario como aviso de su derrota. Matar no va con los caballeros jedis. Con los villanos sí. Y esos sí que utilizan su espada luminosa sin reparo alguno. Por otra parte, si existe algo técnico que requiere una concentración absoluta, un dominio del propio cuerpo y gran intuición con los movimientos del contrario, es la esgrima. Y si hay tíos que se concentren más y mejor en el universo esos son los jedis o los siths. No hace falta decir que estéticamente no queda igual de bonito que el maestro Yoda mueva su espada o lance una bomba de racimo nuclear. La esgrima era necesaria, casi obligada para hacer crecer a estos personajes.

Por cierto, ¿por qué se tradujo el título original «Star Wars» como «La guerra de las galaxias»? Sería más adecuado «Las guerras de la galaxia». Además, coincidiría con lo que sucede en la pantalla. En fin, un detalle sin apenas importancia.

En las seis primeras películas (nos centramos en ellas), todo lo que sucede y es importante, todo sin excepción, está acompañado de una espada láser. Los mejores personajes llevan una espada en el cinturón, las grandes catástrofes o los grandes avances se centran alrededor de una espada láser. A los villanos y a los superhéroes se les distingue gracias a esa espada. Mientras los ejércitos se destruyen entre ellos, las guerras se ganan con una espada láser en la mano de unos pocos. El bien y el mal se enfrentan a través de la esgrima. La espada láser sirve para formar a un aspirante a Jedi, para cubrir con un manto oscuro toda la galaxia o para salvar al universo de su destrucción total.