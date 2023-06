Gracias, señora DiDonato

¿Alguna vez han visto a una diva en el Teatro Real luciendo pelo corto, maquillaje estrafalario, descalza y arrastrándose por el suelo como si quisiera barrer cada centímetro de la tarima? Pues esa es Joyce DiDonato y la expresión corporal que despliega sobre el escenario reflejando a la perfección lo que quiere transmitir representando «Eden».

Arranca el recital con la señora DiDonato cantando en la oscuridad, desde los pasillos que dividen los palcos, haciendo vibrar su voz a escasos centímetros de los asistentes. Daba comienzo al espectáculo subiendo al escenario y así comenzaba la llegada al Edén, el primer amanecer de la historia, el contacto con la Pachamama y todo lo que surge de la madre naturaleza –las cosas más simples- que era lo que esta mujer respiraba. Nos suplicaba al público al final de la actuación que nos fijemos y valoremos las cosas más pequeñas, las que nos regala la tierra: el viento, el agua, una hermosa flor, un rayo del sol que nos ilumina por la mañana. Porque, decía, que estas son las cosas que nos curan el alma.

La mezzosoprano traía un mensaje simple pero profundo; y lo sabía comunicar a través de su hermosa voz y la maravillosa selección de composiciones que ha interpretado atravesando cuatro siglos. Desde la «Sonata en G mayor» de G. Valentini de 1582 hasta piezas más actuales como «The first morning of the world» de R. Portman de 1960.

Si bien es cierto que hay opiniones para todos los gustos, las impresiones en este concierto han estado bastante poco equilibradas. Como quien tiene a un ángel susurrando en el hombro izquierdo y al diablo susurrando en el derecho, tuve a mi derecha a una señora bostezando cada tres minutos que no ha dudado en abandonar el teatro antes de que la función terminara. En cambio, de mi lado izquierdo, tenía al que parecía ser el presidente del club de fans de Joyce, que derramaba lágrimas y se apoyaba la mano en el pecho desde la primera canción, moviendo el cuello y agitando las manos como si el director de orquesta fuese él, porque se conmovía con todas y cada una de las palabras.