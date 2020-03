«Hogar»: Ya estaba contada

«Hogar» es una película de Àlex Pastor y David Pastor. La factura es estupenda . La fotografía bien, el vestuario bien, la puesta en escena bien, la peluquería y el maquillaje bien... Incluso la dirección actoral es buena. Javier Gutiérrez está en su línea y saca adelante su trabajo sin problema alguno (si algo no le cuadra del todo pone la cara número 3 ó 6 ó 12 que tiene ensayadas 7 millones de veces y arreglado). Mario Casas, más discreto, hace lo que suele hacer que no es otra cosa que salir del atolladero sin hacerse pupa. Bruna Cusí y Ruth Díaz, bien sin más. Y David Ramírez defiende su papel, que es el del personaje que más juego podría haber dado y que más inédito queda , sale bien parado.

No son pocos los que leen un libro en su vida y creen que han leído la mejor obra literaria de la historia. La ignorancia hace que otros crean que se enfrentan a un libro único sin saber que es una mala copia de una verdadera obra de arte. Y no faltan los que se quedan estupefactos ante una obra que tiene de original lo que yo de obispo. Y en el cine pasa lo mismo.

Ya nos lo sabemos, está contado una y mil veces. «Retratos de una obsesión» escrita y dirigida por Mark Romanek, es un ejemplo. «Harry, un amigo que os quiere», película dirigida por Dominik Moll, es otro. Los hermanos Pastor nos arrastran de un lugar común a otro . Salvo en el primer cuarto de hora, en el que la tensión narrativa es sólida y se nos presenta un universo lleno de matices interesantes, el desarrollo de «Hogar» es irregular y previsible. Por poner un ejemplo, si un personaje deja caer que es alérgico a los cacahuetes ¿qué puede pasar? Después de alguna frase explícita en exceso, uno piensa que a continuación un giro argumental será la solución, pero no, no es así ni una sola vez.

La película es entretenida. Todo hay que decirlo. Se deja ver y para un espectador poco exigente puede ser la película del mes. Pero no es nada del otro mundo. Insisto en que el arranque me ha gustado mucho, mucho. Pero, si hablamos de cine, no podemos tragarnos un cambio radical en un personaje sin saber la razón exacta que justifique algo así; no podemos dejar de criticar que las piezas del puzzle encajen porque se les agarra por los pelos.

Un buen rato está asegurado. Y nos hacen mucha falta.