«Il Turco in Italia»: La inteligencia en escena

Humor delicioso, inteligencia a raudales, una música de enorme calidad, voces de primera y arcos dramáticos desarrollados con acierto y enorme expresividad, es lo que se encontrará el aficionado si acude a alguna de las representaciones que están programadas hasta el próximo 12 de junio. Pero vayamos por partes porque merece la pena.

Hemos visto decenas de ejemplos en los que la puesta de escena resulta fallida en un intento de ‘modernizar’ la escena vistiendo al personaje con tejanos o metiendo en la caja escénica muebles de Ikea. No se trata de incluir objetos modernos en la escena, el acierto está en entregar una versión de la obra que se ajuste al tiempo moderno, a una forma de entender el mundo que el espectador pueda asimilar de forma natural. «Il Turco in Italia», obra de Gioachino Rossini, en manos de Laurent Pelly se convierte en una obra que funciona con exactitud. Utiliza Pelly el foto romance italiano (en España se llamó fotonovela) como vehículo para desarrollar la trama y, así, da una vuelta de tuerca al libreto de Felice Romani para que los personajes de la obra sean personajes que se mueven en la ensoñación de la protagonista, una joven esposa aburrida de su marido (mayor, celoso y desconfiado). Ella misma llega a convertirse en un personaje más. De este modo, vamos viendo una historia que se hace verosímil cuando nos enredan en esa condición que tiene la ficción como cosa aceptada aunque sea una enorme mentira. El tránsito en el escenario es importante y son muchos los que van y vienen aunque no causa molestia puesto que el orden impera de principio a fin. Los elementos dispuestos sobre el escenario se mueven, generan espacios en los que la escena fluye sin problema alguno, la iluminación es casi quirúrgica si es necesario, el vestuario está diseñado con gracia y buen gusto y la dirección actoral resulta la gran baza ganadora. Destacan Paola Gardina (Zaida) y Misha Kiria (Don Geronio) que aciertan en cada gesto, en cada ademán y que despliegan un abanico de recursos apabullantes. El resto del elenco no está nada mal, pero estos dos intérpretes se mueven en la caja escénica a las mil maravillas. Además, Pelly logra efectos muy atractivos con las viñetas simuladas que van de poder dejar un vaso sobre la barra de un bar fotografiado a ser el mecanismo que nos arrastra a una elipsis. La inteligencia que despliega Pelly es de agradecer.