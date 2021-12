«La Bohème»: El poder de la ópera

Además, sin cantantes, una ópera puede quedarse en nada. Y los otros responsables de una noche divertida, evocadora y conmovedora, se llaman Ermonela Jaho (Mimí) y Michael Fabiano (Rodolfo). La soprano, aunque con una zona grave del timbre no tan bonita y trabajada como los agudos o los medios, es una excelente cantante y es capaz de desarrollar un arco dramático sobresaliente. Hace algunos años, durante una entrevista, le dije que si fuese Puccini escribiría «La Bohème» pensando en ella y, ahora, lo vuelvo a decir. El señor Fabiano es un cantante muy seguro y la robustez de su voz y de su técnica le convierten en una apuesta segura. El día del estreno logró momentos de una belleza aplastante. Esta pareja encarnan a una Mimí y a un Rodolfo de muchos quilates.

El resto del reparto está muy correcto. Joan Martín-Royo destaca por su interpretación y por lograr un nivel vocal estupendo. Y la Musetta de Ruth Iniesta es divertida y pasa la prueba con solvencia.

Me gusta «La Bohème». Me gusta Puccini (que negaba el verismo y decía no ser amigo de ese tipo de ópera cuando, en realidad, era el jefe de la banda). Me gusta Ermonela Jaho y Michael Fabiano. Y me gusta el mejor teatro de ópera del mundo, esto es, el Teatro Real de Madrid. No se pierdan (si es que quedan entradas en taquilla) «La Bohème».